Происшествия

«Я вам камеру разобью!»: в суде Волгограда арест подозреваемого в убийстве «напарника» Кадина предварил скандал (ВИДЕО)

Происшествия 29.08.2018 16:31
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29.08.2018 16:31


Судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в убийстве Юрия Иванова предварил скандал. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в коридорах суда адвокат подозреваемого Виктора  Жукова и неизвестный гражданин пытались помешать видеосъемке, которую вели журналисты. А адвокат  Виктора  Жукова и вовсе пригрозила «разбить камеру».
Опасность для представителей СМИ миновала лишь после того, как к залу заседаний подошли судебные приставы. Рьяные защитники подсудимого, впрочем, старались зря: лицо подозреваемого было практически скрыто за бинтами.
Как известно, Виктор  Жуков был ранен в стычке с Юрием Ивановым, которого, по версии следствия, он убил. Инцидент произошел вечером 27 августа около ресторана «Гелидор». Во время встречи Юрия Иванова, которого считают соратником убитого Владимира Кадина, и Виктора  Жукова между ними произошел конфликт.  Виктор  Жуков достал пистолет "Вальтер" и несколько раз выстрелил в соперника. Но из-за осечки оружия  тому удалось сбежать. Догнав его, злоумышленник добил мужчину ударами ножа. Потерпевший пытался сопротивляться  и сам ударил  ножом подозреваемого, но на этом силы его иссякли и он умер. 
Центральный суд Волгограда избрал меру пресечения для Виктора  Жукова в виде двух месяцев ареста. 


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