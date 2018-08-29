



Судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в убийстве Юрия Иванова предварил скандал. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в коридорах суда адвокат подозреваемого Виктора Жукова и неизвестный гражданин пытались помешать видеосъемке, которую вели журналисты. А адвокат Виктора Жукова и вовсе пригрозила «разбить камеру».

Опасность для представителей СМИ миновала лишь после того, как к залу заседаний подошли судебные приставы. Рьяные защитники подсудимого, впрочем, старались зря: лицо подозреваемого было практически скрыто за бинтами.

Как известно, Виктор Жуков был ранен в стычке с Юрием Ивановым, которого, по версии следствия, он убил. Инцидент произошел вечером 27 августа около ресторана «Гелидор». Во время встречи Юрия Иванова, которого считают соратником убитого Владимира Кадина, и Виктора Жукова между ними произошел конфликт. Виктор Жуков достал пистолет "Вальтер" и несколько раз выстрелил в соперника. Но из-за осечки оружия тому удалось сбежать. Догнав его, злоумышленник добил мужчину ударами ножа. Потерпевший пытался сопротивляться и сам ударил ножом подозреваемого, но на этом силы его иссякли и он умер.

Центральный суд Волгограда избрал меру пресечения для Виктора Жукова в виде двух месяцев ареста.