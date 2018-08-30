Мошенника из Волгограда задержали в Ленинградской области

Происшествия 30.08.2018 09:06
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30.08.2018 09:06
Волгоградскому мошеннику, который совершил преступление в Смоленске и скрылся после этого в Ленинградской области, грозит лишение свободы сроком до 5 лет. По данным УМВД России по Смоленской области, - сообщает ИА «Высота 102», - на улице он предложил помощь пожилой женщине, которая рассказала новому знакомому о том, что в одном из банков сняла денежные средства на проведение операции. Войдя в доверие, злоумышленник оказался в ее квартире и, воспользовавшись моментом, пока женщина отдыхала, подменил денежные средства купюрами банка приколов. 33-летний «ловкач» был задержан на территории Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», а задержанный заключен под стражу.
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