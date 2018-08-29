Общество

Итоги лета: На дорогах Волгограда получили травмы 40 детей

Общество 29.08.2018 15:44
480 0
29.08.2018 15:44


За лето на дорогах Волгограда в 35 ДТП получили травмы 40 детей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в  пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области накануне 1 сентября. Как подчеркнули в ведомстве, наступление нового учебного года также связано с увеличением количества детей на дорогах и, как следствие, возрастанием риска совершения дорожно-транспортных происшествий с их участием. В День знаний и на протяжении первой недели сентября инспекторы ДПС уделят особое внимание дорожной безопасности вблизи учебных заведений, будут проведены открытие уроки. 
В Госавтоинспекции Волгограда призвали владельцев автомобилей, родителей и детей быть особенно бдительными при проезде пешеходных переходов, вблизи остановочных пунктов, учреждений образования отнестись к вопросам обеспечения безопасности на дороге с должным вниманием, чтобы избежать трагедий на дорогах. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
Волгоград "атаковало" растение-паразит
20.08.2018 13:19
15160 13
Алексей Васин: «Пацанячье счастье на душе…»
13.08.2018 18:39
11672 2
В Волгограде участники митинга против пенсионной реформы требуют отменить зарплаты депутатам Госдумы
16.08.2018 17:16
10421 28
Общество
29.08.2018 17:53
Общество 29.08.2018 17:53
173 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2018 17:40
Общество 29.08.2018 17:40
126 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2018 15:19
Общество 29.08.2018 15:19
543 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2018 15:07
Общество 29.08.2018 15:07
7818 38 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2018 14:01
Общество 29.08.2018 14:01
2530 1 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2018 14:00
Общество 29.08.2018 14:00
2461 17 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2018 12:58
Общество 29.08.2018 12:58
10385 47 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2018 11:12
Общество 29.08.2018 11:12
4970 12 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2018 10:51
Общество 29.08.2018 10:51
2415 12 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2018 09:50
Общество 29.08.2018 09:50
2342 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2018 09:18
Общество 29.08.2018 09:18
4118 10 Обсудить

0
Далее
Общество
28.08.2018 20:25
Общество 28.08.2018 20:25
13118 4 Обсудить

0
Далее
Общество
28.08.2018 16:04
Общество 28.08.2018 16:04
2520 7 Обсудить

0
Далее
Общество
28.08.2018 15:35
Общество 28.08.2018 15:35
3903 11 Обсудить

0
Далее
Общество
28.08.2018 14:46
Общество 28.08.2018 14:46
1325 15 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:00
Жителю Волгоградской области могут дать пожизненно за нападение на полицейских с ножомСмотреть фотографии
17:53
Жители Дубовского района Волгоградской области обсудили видеообращение президента по пенсионной реформеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
В Волгограде трамвай потерял колесо
17:40
В канун 1 сентября волгоградским алиментщикам спели про папуСмотреть фотографии
17:00
Волгоградской области не хватает школьных автобусовСмотреть фотографии
16:31
«Я вам камеру разобью!»: в суде Волгограда арест подозреваемого в убийстве «напарника» Кадина предварил скандал (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:44
Итоги лета: На дорогах Волгограда получили травмы 40 детейСмотреть фотографии
15:19
Жители Волгограда страдают из-за мусорных «игр»Смотреть фотографии
15:07
Депутат гордумы Волгограда Андрей Гимбатов: Поправки президента необходимы и адекватны, затягивать с пенсионной реформой нельзя Смотреть фотографииCмотреть видео
14:01
Бойтесь MMS: Волгоградцев разоряет вирус, отправленный на сотовые телефоныСмотреть фотографии
14:00
Не уходят с дороги: в Волгограде решается судьба старых маршрутокСмотреть фотографии
12:58
Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформуСмотреть фотографии
12:44
Продажи Honda в России в июле выросли в 3 раза: основные причины популярности японского кроссовераСмотреть фотографии
11:12
Волгоградскими «обезглавленными» подвалами займутся чиновники Вологодской областиСмотреть фотографии
10:51
Увеличен прожиточный минимум для жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области водитель без прав “опрокинул” в кювет два автомобиля
10:25
Опасный обгон: три человека попали в больницу после аварии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:10
Женщина сгорела в своей машине в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:50
В Волгоградской области пик отравлений грибами пришелся на июль и августСмотреть фотографии
09:18
Вернулся на родину: Замначальника ГУ МВД по Волгоградской области пошел на повышениеСмотреть фотографии
07:55
В Волгограде форум «Волга» собрал молодежных лидеров со всей РоссииСмотреть фотографии
06:40
Пенсионеры просят проверить биографию главного волжского коммуниста на наличие «темных пятен» Смотреть фотографии
20:25
Владимир Путин отправил в отставку главу УФСИН по Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102 ТВ»: Волгоградские водители на рокадной дороге пошли на второй круг Cмотреть видео
18:20
Извинение и молчание: Депутата Волгоградской облдумы наказали за неэтичное поведение Смотреть фотографии
18:01
Врачи назвали успешной проведенную операцию волгоградке, для которой сын-школьник искал лекарстваСмотреть фотографии
17:51
Путин потребовал справедливого подхода при рассмотрении изменений в пенсионной системе Смотреть фотографии
16:29
На высоких скоростях и без ограничений: «МегаФон» запускает безлимитный интернетСмотреть фотографии
16:29
В Волгограде пьяный водитель опрокинул машину со своей женой и двумя детьмиСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде утвердили новые границы Мамаева курганаСмотреть фотографии
Реклама
 