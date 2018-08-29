Итоги лета: На дорогах Волгограда получили травмы 40 детей

Общество 29.08.2018 15:44
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29.08.2018 15:44
За лето на дорогах Волгограда в 35 ДТП получили травмы 40 детей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области накануне 1 сентября. Как подчеркнули в ведомстве, наступление нового учебного года также связано с увеличением количества детей на дорогах и, как следствие, возрастанием риска совершения дорожно-транспортных происшествий с их участием. В День знаний и на протяжении первой недели сентября инспекторы ДПС уделят особое внимание дорожной безопасности вблизи учебных заведений, будут проведены открытие уроки.
В Госавтоинспекции Волгограда призвали владельцев автомобилей, родителей и детей быть особенно бдительными при проезде пешеходных переходов, вблизи остановочных пунктов, учреждений образования отнестись к вопросам обеспечения безопасности на дороге с должным вниманием, чтобы избежать трагедий на дорогах.
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