



За общим столом, с чаем и пирогами, слушали сегодня обращение президента России Владимира Путина в Советском районе. В совете ветеранов собрались и стар, и млад. Все эти люди давно знают друг друга, а послушать главу государства по такому животрепещущему вопросу, как повышение пенсионного возраста, - «лучше вместе. Не так грустно», - признались присутствующие ИА «Высота 102». Надо сказать, что настроение перед выступлением руководителя страны было у всех, действительно, не радостное. Обращение Владимира Путина слушали очень внимательно, в полной тишине. А потом делились впечатлениями. По словам депутата гордумы Волгограда Андрея Гимбатова, который вместе с жителями района слушал обращение, озвученные изменения приведут к увеличению пенсий, а что касается самой пенсионной реформы, то он убежден, что затягивать с этим вопросом было уже нельзя.

Подробности – в материале информагентства.