Бойтесь MMS: Волгоградцев разоряет вирус, отправленный на сотовые телефоны





Салоны связи в Волгограде едва справляются с толпами посетителей, которые приходят с жалобами на вышедшие из строя телефоны. Как сообщили ИА «Высота 102» представители операторов, причиной блокировки телефонов явился вирус, который приходит на телефоны волгоградцев под видом MMS.

Интересно, что носитель зловредной информации может маскироваться под один из контактов, которые есть в телефонах. Но и использует незнакомые имена. Но обращается он всегда конкретно к владельцу телефона, называя его по имени, сообщая об отправленных фото. Когда пользователь пытается открыть сообщение, вирус проникает в телефон. В результате аппарат может выйти из строя, также могут исчезнуть деньги, находившиеся на счету.

Особую опасность вирус таит для телефонов, чьи номера привязаны к банковским картам. «Реабилитация» телефона – капитальная чистка с удалением всех контактов, флэш-памяти и других устройств – также обходится абонентам в копеечку.

Представители операторов предупреждают – при получении подобного сообщения ни в коем случае не пытайтесь его открыть и сразу удаляйте.



