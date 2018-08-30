В Волгограде хирурги-онкологи проводят высокотехнологичные операции уровня столичных и зарубежных клиник





Более 600 жителей Волгоградской области в текущем году прошли курс лечения в хирургическом отделении №5 Волгоградского областного онкологического диспансера. Много ли это?

Цифры статистики в онкологии, как рассказал ИА «Высота 102» заведующий отделением, врач-онколог, кандидат медицинских наук Михаил Постолов, не стоит оценивать однозначно.





На фото: заведующий хирургическим отделением №5 Михаил Постолов





К примеру, одно из самых распространённых онкологических заболеваний —рак легких в 2017 году был выявлен у 1500 жителей региона. В том же году от этого заболевания умерло 1300 человек.

«Столь высокая смертность обусловлена тем, что выявление заболевания зачастую происходит на поздних – 3-4 стадиях. Поэтому, чем больше пациентов обратятся к нам на ранних стадиях заболевания, тем больше шансов на успешное лечение.К сожалению, рак «молодеет». Все традиционно представляют нашего пациента в виде курящего 60-летнего мужчины, но все чаще это молодая 35-40-летняя женщина, без вредных привычек.

Избежать неблагоприятных последствий поздней диагностики рака легкого поможет только ежегодная диспансеризация. Кроме того, мы видим свою задачу в сокращении летальности за счет внедрения современных методов хирургического и комбинированного лечения рака легкого»,— рассказал Михаил Постолов.

Михаил Петрович особо отмечает, что отделение оснащено самым современным оборудованием:«Мы – единственное в регионе учреждение, которое оказывает помощь на уровне столичных и зарубежных клиник. Cпециалисты могут проводить высокотехнологичные операции, стажируясь у самых именитых российских хирургов.

Каждый месяц у нас оперирует известный хирург-онколог Евгений Левченко из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова. Хорошие результаты показывают поставленные «на поток» эндоскопические операции. Хирургическая помощь оказывается в комбинации с другими методами лечения — химиотерапией и лучевой терапией».

В отделении, специализирующемся на оперативном лечении легких, пищевода, новообразований средостения, брюшной полости и забрюшинного пространства, сейчас работают шесть оперирующих квалифицированных врачей-онкологов и два ассистента кафедры онкологии Волгоградского Государственного медицинского университета.

Все специалисты регулярно проходят курсы повышения квалификации, что позволяет успешно лечить даже тех пациентов, которые обратились за медицинской помощью на поздних стадиях злокачественных заболеваний.





На фото: врачи-онкологи хирургического отделения №5 Алексей Шерешков, Сергей Мишарев и Владимир Суворов





Ежедневно, в 12-00 заведующий отделением начинает прием пациентов и определяет тактику лечения больных. Пациенты направляются из филиалов областного онкологического диспансера, которые развернуты в Волжском, Камышине, Урюпинске и Михайловке. Срок ожидания госпитализации составляет около 7 дней, при наличии срочных показаний к хирургическому лечению пациенты госпитализируются в день обращения.

Высокотехнологичные операции проводятся по федеральным квотам и системе ОМС. Медицинская помощь доступна всем нуждающимся, нередко сюда обращаются и жители соседних регионов — Калмыкии и Ростовской области. Отделение одновременно может принять до 60 пациентов. Срок восстановления после операции, благодаря профессиональному уходу медперсонала и ранней активизации больных, небольшой — в среднем 2 недели.

В хирургическом отделении №5 Волгоградского областного онкологического диспансера оказывают медицинскую помощь даже при запущенных стадиях злокачественных заболеваний.

Так, в планах отделения — приобрести химиоперфузор. При этом станет возможно проведение регионарной химиотерапии, когда противоопухолевые препараты вводятся не внутривенно, а подводятся непосредственно к месту локализации опухоли. Это позволит успешно лечить больных с четвертой стадией рака, и в ряде случаев продлить им жизнь еще на 10-11 лет.



