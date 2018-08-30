В Волгограде хирурги-онкологи проводят высокотехнологичные операции уровня столичных и зарубежных клиник
Здравоохранение 30.08.2018 08:35
3018 0
30.08.2018 08:35
Более 600 жителей Волгоградской области в текущем году прошли курс лечения в хирургическом отделении №5 Волгоградского областного онкологического диспансера. Много ли это?
Цифры статистики в онкологии, как рассказал ИА «Высота 102» заведующий отделением, врач-онколог, кандидат медицинских наук Михаил Постолов, не стоит оценивать однозначно.
На фото: заведующий хирургическим отделением №5 Михаил Постолов
К примеру, одно из самых распространённых онкологических заболеваний —рак легких в 2017 году был выявлен у 1500 жителей региона. В том же году от этого заболевания умерло 1300 человек.
«Столь высокая смертность обусловлена тем, что выявление заболевания зачастую происходит на поздних – 3-4 стадиях. Поэтому, чем больше пациентов обратятся к нам на ранних стадиях заболевания, тем больше шансов на успешное лечение.К сожалению, рак «молодеет». Все традиционно представляют нашего пациента в виде курящего 60-летнего мужчины, но все чаще это молодая 35-40-летняя женщина, без вредных привычек.
Избежать неблагоприятных последствий поздней диагностики рака легкого поможет только ежегодная диспансеризация. Кроме того, мы видим свою задачу в сокращении летальности за счет внедрения современных методов хирургического и комбинированного лечения рака легкого»,— рассказал Михаил Постолов.
Михаил Петрович особо отмечает, что отделение оснащено самым современным оборудованием:«Мы – единственное в регионе учреждение, которое оказывает помощь на уровне столичных и зарубежных клиник. Cпециалисты могут проводить высокотехнологичные операции, стажируясь у самых именитых российских хирургов.
Каждый месяц у нас оперирует известный хирург-онколог Евгений Левченко из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова. Хорошие результаты показывают поставленные «на поток» эндоскопические операции. Хирургическая помощь оказывается в комбинации с другими методами лечения — химиотерапией и лучевой терапией».
В отделении, специализирующемся на оперативном лечении легких, пищевода, новообразований средостения, брюшной полости и забрюшинного пространства, сейчас работают шесть оперирующих квалифицированных врачей-онкологов и два ассистента кафедры онкологии Волгоградского Государственного медицинского университета.
Все специалисты регулярно проходят курсы повышения квалификации, что позволяет успешно лечить даже тех пациентов, которые обратились за медицинской помощью на поздних стадиях злокачественных заболеваний.
На фото: врачи-онкологи хирургического отделения №5 Алексей Шерешков, Сергей Мишарев и Владимир Суворов
Ежедневно, в 12-00 заведующий отделением начинает прием пациентов и определяет тактику лечения больных. Пациенты направляются из филиалов областного онкологического диспансера, которые развернуты в Волжском, Камышине, Урюпинске и Михайловке. Срок ожидания госпитализации составляет около 7 дней, при наличии срочных показаний к хирургическому лечению пациенты госпитализируются в день обращения.
Высокотехнологичные операции проводятся по федеральным квотам и системе ОМС. Медицинская помощь доступна всем нуждающимся, нередко сюда обращаются и жители соседних регионов — Калмыкии и Ростовской области. Отделение одновременно может принять до 60 пациентов. Срок восстановления после операции, благодаря профессиональному уходу медперсонала и ранней активизации больных, небольшой — в среднем 2 недели.
В хирургическом отделении №5 Волгоградского областного онкологического диспансера оказывают медицинскую помощь даже при запущенных стадиях злокачественных заболеваний.
Так, в планах отделения — приобрести химиоперфузор. При этом станет возможно проведение регионарной химиотерапии, когда противоопухолевые препараты вводятся не внутривенно, а подводятся непосредственно к месту локализации опухоли. Это позволит успешно лечить больных с четвертой стадией рака, и в ряде случаев продлить им жизнь еще на 10-11 лет.
Реклама
Популярное по теме
27.08.2018 15:53
16377 11
10.08.2018 17:47
1174 3
Врачи назвали успешной проведенную операцию волгоградке, для которой сын-школьник искал лекарства28.08.2018 18:01
Здравоохранение 28.08.2018 18:01
3984 0 Обсудить
Хирург из Новосибирска прооперировал жительницу Волгограда, которой сын искал лекарство по объявлениям27.08.2018 15:53
Здравоохранение 27.08.2018 15:53
26842 11 Обсудить
В трех медучреждениях Волгоградской области будут новые главврачи24.08.2018 11:09
Здравоохранение 24.08.2018 11:09
10473 11 Обсудить
В Волгоградскую область поступила первая партия противогриппозной вакцины21.08.2018 17:38
Здравоохранение 21.08.2018 17:38
2749 0 Обсудить
В Волгоградской области спроектируют 19 новых ФАПов15.08.2018 06:38
Здравоохранение 15.08.2018 06:38
6296 0 Обсудить
В Волгоградской области зарегистрировано три случая заболевания болезнью Лайма10.08.2018 17:47
Здравоохранение 10.08.2018 17:47
6134 3 Обсудить
В Федеральный центр трансплантации почки и диализа в Волжском закупают оборудование07.08.2018 17:34
Здравоохранение 07.08.2018 17:34
5158 0 Обсудить
Новое отделение скорой помощи волгоградской больницы № 25 приняло более девяти тысяч пациентов27.07.2018 17:28
Здравоохранение 27.07.2018 17:28
7777 0 Обсудить
Выдающийся волгоградский врач отмечает юбилей25.07.2018 04:49
Здравоохранение 25.07.2018 04:49
4755 0 Обсудить
В Волгограде в дни ЧМ-2018 пассажиры 592 самолетов прошли проверку на инфекции19.07.2018 15:53
Здравоохранение 19.07.2018 15:53
4529 0 Обсудить
В Волгоградской области 8 человек слегли с лихорадкой после укуса клещей10.07.2018 12:46
Здравоохранение 10.07.2018 12:46
9460 1 Обсудить
Кровь губернатора Волгоградской области исследуют в новой лаборатории06.07.2018 12:59
Здравоохранение 06.07.2018 12:59
6588 18 Обсудить
Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль для двух предприятий в Волгоградской области03.07.2018 05:40
Здравоохранение 03.07.2018 05:40
6438 11 Обсудить
В Волгограде вылечили и проводили всех больных болельщиков29.06.2018 12:37
Здравоохранение 29.06.2018 12:37
4725 2 Обсудить
Волгоградские онкологи проводят диагностику и лечение на самом современном уровне28.06.2018 04:34
Здравоохранение 28.06.2018 04:34
6283 0 Обсудить
Реклама