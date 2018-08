Продажи Honda в России в июле выросли в 3 раза: основные причины популярности японского кроссовера

Согласно результатам продаж официального дилера ООО «Хонда Мотор Рус» летом этого года Honda пользуется огромным спросом. О причинах популярности японского кроссовера рассказали ИА «Высота 102» в компании ООО «ВР-Сакура».













7 наград за последний год





HONDA CR-V олицетворяет реалии современного отечественного рынка. У автомобиля не только привлекательная внешность, просторный салон с богатым оснащением уже в базовой комплектации, мощный, но экономичный двигатель, высокий клиренс и хорошая проходимость, при этом отличная динамика на трассе.

Доказательством того, что японскому автоконцерну удалось совместить эти качества в одной модели, являются высокие оценки, которые получила HONDA CR-V пятого поколения со стороны профессионального сообщества:

• «Лучший автомобиль за свои деньги» (Best Cars for the Money1) в сегменте компактных внедорожников в 2018 году, который ежегодно проводит крупный и популярный американский журнал News & World Report2;

• «Лучшая покупка в 2018 году» среди двухрядных компактных внедорожников с 5 пассажирами, по данным компании Kelly Blue Book3;

• «Кроссовер 2018 года» от экспертного сообщества популярного отраслевого издания Motor Trend4;

• «Самая желанная покупка» в категории компактных внедорожников по мнению читателей Edmund.com5, ведущей автомобильной торговой и информационной платформы в США;

• Кроссовер Honda CR-V завоевал третье место в рейтинге самых популярных SUV за 5 месяцев 2018 года по версии агентства focus2move;

• «Лидер по остаточной Стоимости» 2017 по результатам исследования «Расчет потери стоимости легковых автомобилей за три года эксплуатации» от аналитического агентства «Автостат»;

• Высшая оценка за безопасность Top Safety Pick+6 по итогам усложненной программы тестирования IIHS (институт безопасности движения США).





Стоимость владения кроссовером Honda CR-V в Волгограде





Обладание автомобилем предусматривает ряд ежегодных выплат, про которые будущие владельцы очень часто не вспоминают. В основном все сравнивают первоначальную стоимость автомобиля, забывая, что потом могут возникнуть дополнительные расходы. Стоимость владения кроссовером Honda CR-V пятого поколения при его эксплуатации на территории города Волгограда будет такова:

• Топливо. При среднем пробеге за год в 15 000 км и стоимости бензина АИ-92 в 41,55 рублей за литр владелецу кроссовера за год придется потратить около 47 970 рублей.

• Страховка. Обязательное ОСАГО для владельцев Honda CR-V в Волгограде составляет для модели с двигателем 2,4 литра - 7 139 рублей, а для 2-литрового кроссовера – 6 246 рубля.

• Налог. Владелец авто ежегодно уплачивает налог государству, для 5 поколения HONDA CR-V с мотором 2,4 литра – 6 510 рублей, с 2-литровым двигателем – 2 625 рубля.













Таким образом, с учетом трат на бензин, ОСАГО и налога примерная стоимость владения HONDA CR-V составляет:

• Для модели с двигателем 2 литра – около 54 тысяч рублей;*

• Для кроссоверов с мотором 2,4 литра – в районе 61 тысячи рублей.*

HONDA CR-V американской сборки потратит примерно столько же, сколько и владелец среднестатистической бюджетной иномарки отечественного производства. При этом качество, надежность и комфорт HONDA CR-V значительно выше. А с учетом высокой остаточной стоимости, которую сохраняет модель, приобретение HONDA CR-V – это разумное решение. За год собственник вместительного кроссовера американской сборки потратит примерно столько же, сколько и владелец среднестатистической бюджетной иномарки отечественного производства. При этом качество, надежность и комфорт HONDA CR-V значительно выше. А с учетом высокой остаточной стоимости, которую сохраняет модель, приобретение HONDA CR-V – это разумное решение.





Отзывы реальных владельцев HONDA CR-V в России





Отечественные собственники HONDA CR-V в своих отзывах на интернет-площадках отмечают среди положительных черт кроссовера его дизайн, качество материалов, надежность.

Юрий: «Купил HONDA CR-V в январе этого года в комплектации Executive7 c мотором 2.0 на 150 л.с. Первое время переживал по поводу динамики авто – думал, что мощности для такого автомобиля маловато, но опыт показал обратное, машина и скорость держит хорошо, и разгоняется отлично.

При полной загрузке (4 человека в салоне и заполненный багажник) по трассе езжу на скорости 110-130 км/ч. С моей агрессивной манерой езды расход по трассе выходит в районе 10 литров с учетом работающего кондиционера, подключенных планшета, телефона. Если ездить спокойно, то можно уложиться в 8 литров на 100 км. В городском режиме с учетом пробок показатели чуть выше. Эти цифры устраивают.

Благодаря полному приводу зимой проблем на авто не испытывал. Кроссовер спокойно выезжал из глубокого снега, так и к родителям в деревню спокойно по заснеженной дороге ездил.

Внутри HONDA CR-V места много. Всей семьей в нем размещаемся комфортно. Подогрев есть так же и у задних сидений. Наличие в салоне 4 USB-портов (по 2 шт. спереди и сзади) очень помогает. Автомобиль довольно тихий, шум снаружи не проникает, мотора почти неслышно даже при резком наборе скорости. За рулем своей HONDA CR откатал пока немного, но машиной доволен».









Виталий: «Брал HONDA CR-V в качестве семейного автомобиля. Предварительно смотрел несколько вариантов кроссоверов, после тест-драйва остановился на этой модели. С первой поездки в машине обратил внимание на комфорт в салоне, большое количество различных помощников водителя и управляемость. Если жене больше понравилась вместительность салона, подогрев передних и задних сидений, высокий уровень безопасности, то для себя среди преимуществ этого авто могу выделить дизайн, технические характеристику и поведение на дороге.

У меня переднеприводная HONDA CR-V с 2-литровым бензиновым мотором и мощностью в 150 л.с. Подвеска комфортная и не ухудшает управления. В салоне побочных шумов нет, дополнительно делать шумоизоляцию не планирую. Внутри удобные кожаные сиденья с боковой поддержкой.

Так как за рулем кроссовера бываю как я, так и жена, то функция памяти настроек у водительского сиденья очень кстати. Мультимедийная система отличная, все читабельно, настройки интуитивные, разобрался сам, в инструкцию к автомобилю заглядывать не пришлось».