Экономика

Продажи Honda в России в июле выросли в 3 раза: основные причины популярности японского кроссовера

Экономика 29.08.2018 12:44 Реклама
497 0
29.08.2018 12:44

Согласно результатам продаж официального дилера  ООО  «Хонда Мотор Рус»  летом этого года   Honda пользуется огромным спросом. О причинах  популярности японского кроссовера рассказали ИА «Высота 102» в компании ООО  «ВР-Сакура».



7 наград за последний год

HONDA CR-V олицетворяет реалии современного отечественного рынка. У автомобиля не только привлекательная внешность, просторный салон с богатым оснащением уже в базовой комплектации, мощный, но экономичный двигатель, высокий клиренс и хорошая проходимость, при этом отличная динамика на трассе. 
Доказательством того, что японскому автоконцерну удалось совместить эти качества в одной модели, являются высокие оценки, которые получила HONDA CR-V пятого поколения со стороны профессионального сообщества:
• «Лучший автомобиль за свои деньги» (Best Cars for the Money1) в сегменте компактных внедорожников в 2018 году, который ежегодно проводит крупный и популярный американский журнал News & World Report2;
• «Лучшая покупка в 2018 году» среди двухрядных компактных внедорожников с 5 пассажирами, по данным компании Kelly Blue Book3;
• «Кроссовер 2018 года» от экспертного сообщества популярного отраслевого издания Motor Trend4;
• «Самая желанная покупка» в категории компактных внедорожников по мнению читателей Edmund.com5, ведущей автомобильной торговой и информационной платформы в США;
• Кроссовер Honda CR-V завоевал третье место в рейтинге самых популярных SUV за 5 месяцев 2018 года по версии агентства focus2move;
• «Лидер по остаточной Стоимости» 2017 по результатам исследования «Расчет потери стоимости легковых автомобилей за три года эксплуатации» от аналитического агентства «Автостат»;
• Высшая оценка за безопасность Top Safety Pick+6 по итогам усложненной программы тестирования IIHS (институт безопасности движения США).

Стоимость владения кроссовером Honda CR-V в Волгограде

Обладание автомобилем предусматривает ряд ежегодных выплат, про которые будущие владельцы очень часто не вспоминают. В основном все сравнивают первоначальную стоимость автомобиля, забывая, что потом могут возникнуть дополнительные расходы.  Стоимость владения кроссовером Honda CR-V пятого поколения при его эксплуатации на территории города Волгограда будет такова:
• Топливо. При среднем пробеге за год в 15 000 км и стоимости бензина АИ-92 в 41,55 рублей  за литр владелецу кроссовера за год придется потратить около 47 970 рублей.
• Страховка. Обязательное ОСАГО для владельцев Honda CR-V в Волгограде составляет для модели с двигателем 2,4 литра - 7 139 рублей, а для 2-литрового кроссовера – 6 246 рубля.
• Налог. Владелец авто ежегодно уплачивает налог государству, для 5 поколения HONDA CR-V с мотором 2,4 литра – 6 510 рублей, с 2-литровым двигателем – 2 625 рубля. 



Таким образом, с учетом трат на бензин, ОСАГО и налога примерная стоимость владения HONDA CR-V составляет:
• Для модели с двигателем 2 литра – около 54 тысяч рублей;*
• Для кроссоверов с мотором 2,4 литра – в районе 61 тысячи рублей.*
За год собственник вместительного кроссовера HONDA CR-V американской сборки потратит примерно столько же, сколько и владелец среднестатистической бюджетной иномарки отечественного производства. При этом качество, надежность и комфорт HONDA CR-V значительно выше. А с учетом высокой остаточной стоимости, которую сохраняет модель, приобретение HONDA CR-V – это разумное решение.

Отзывы реальных владельцев HONDA CR-V в России

Отечественные собственники HONDA CR-V в своих отзывах на интернет-площадках отмечают среди положительных черт кроссовера его дизайн, качество материалов, надежность.
Юрий: «Купил HONDA CR-V в январе этого года в комплектации Executive7 c мотором 2.0 на 150 л.с. Первое время переживал по поводу динамики авто – думал, что мощности для такого автомобиля маловато, но опыт показал обратное, машина и скорость держит хорошо, и разгоняется отлично.
При полной загрузке (4 человека в салоне и заполненный багажник) по трассе езжу на скорости 110-130 км/ч. С моей агрессивной манерой езды расход по трассе выходит в районе 10 литров с учетом работающего кондиционера, подключенных планшета, телефона. Если ездить спокойно, то можно уложиться в 8 литров на 100 км. В городском режиме с учетом пробок показатели чуть выше. Эти цифры устраивают. 
Благодаря полному приводу зимой проблем на авто не испытывал. Кроссовер спокойно выезжал из глубокого снега, так и к родителям в деревню спокойно по заснеженной дороге ездил.
 Внутри HONDA CR-V места много. Всей семьей в нем размещаемся комфортно. Подогрев есть так же и у задних сидений. Наличие в салоне 4 USB-портов (по 2 шт. спереди и сзади) очень помогает. Автомобиль довольно тихий, шум снаружи не проникает, мотора почти неслышно даже при резком наборе скорости. За рулем своей HONDA CR откатал пока немного, но машиной доволен».

 

Виталий: «Брал HONDA CR-V в качестве семейного автомобиля. Предварительно смотрел несколько вариантов кроссоверов, после тест-драйва остановился на этой модели. С первой поездки в машине обратил внимание на комфорт в салоне, большое количество различных помощников водителя и управляемость. Если жене больше понравилась вместительность салона, подогрев передних и задних сидений, высокий уровень безопасности, то для себя среди преимуществ этого авто могу выделить дизайн, технические характеристику и поведение на дороге.
 У меня переднеприводная HONDA CR-V с 2-литровым  бензиновым мотором и мощностью в 150 л.с. Подвеска комфортная и не ухудшает управления. В салоне побочных шумов нет, дополнительно делать шумоизоляцию не планирую. Внутри удобные кожаные сиденья с боковой поддержкой.
Так как за рулем кроссовера бываю как я, так и жена, то функция памяти настроек у водительского сиденья очень кстати. Мультимедийная система отличная, все читабельно, настройки интуитивные, разобрался сам, в инструкцию к автомобилю заглядывать не пришлось».

 

Записаться на тест-драйв новой Honda CR-V 5 поколения можно у официального дилера ООО «Хонда Мотор Рус» компании ООО ВР-Сакура по телефонам   8-800-550-34-09 и  (8442) 55-26-55 или по адресу г. Волгоград, ул. К. Либкнехта, 19а.

  *Расчеты приблизительны и носят информационный характер 
  1Бест карс фо мани
  2Ньюс энд ворд репорт
  3Келли блю бук
  4Мотор тренд
  5Эдмунд.ком
  6Топ Сейфти Пик Плюс
  7Экзекютив

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
На капремонт зданий отделения Пенсионного фонда в Волгоградской области потрачены десятки миллионов рублей
02.08.2018 11:29
6876 25
«Опора России»: В Волгограде «серый» продуктовый рынок приносит колоссальные доходы своим владельцам
09.08.2018 14:51
4795 0
В Волгоградской области выбрали регоператора по обращению с отходами
30.07.2018 20:14
3824 5
Экономика
28.08.2018 12:30
Экономика 28.08.2018 12:30
1391 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.08.2018 12:51
Экономика 27.08.2018 12:51
1879 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.08.2018 12:36
Экономика 27.08.2018 12:36
309 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.08.2018 10:47
Экономика 27.08.2018 10:47
1476 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.08.2018 10:18
Экономика 26.08.2018 10:18
3669 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.08.2018 16:27
Экономика 24.08.2018 16:27
6347 3 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.08.2018 12:41
Экономика 23.08.2018 12:41
1760 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.08.2018 09:30
Экономика 23.08.2018 09:30
1911 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.08.2018 10:39
Экономика 21.08.2018 10:39
2635 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.08.2018 08:57
Экономика 21.08.2018 08:57
1288 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.08.2018 17:29
Экономика 18.08.2018 17:29
13918 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.08.2018 09:28
Экономика 18.08.2018 09:28
1851 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.08.2018 14:44
Экономика 17.08.2018 14:44
1260 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.08.2018 16:54
Экономика 16.08.2018 16:54
3152 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.08.2018 13:47
Экономика 16.08.2018 13:47
1357 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:01
Бойтесь MMS: Волгоградцев разоряет вирус, отправленный на сотовые телефоныСмотреть фотографии
14:00
Не уходят с дороги: в Волгограде решается судьба старых маршрутокСмотреть фотографии
12:58
Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформуСмотреть фотографии
12:44
Продажи Honda в России в июле выросли в 3 раза: основные причины популярности японского кроссовераСмотреть фотографии
11:12
Волгоградскими «обезглавленными» подвалами займутся чиновники Вологодской областиСмотреть фотографии
10:51
Увеличен прожиточный минимум для жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области водитель без прав “опрокинул” в кювет два автомобиля
10:25
Опасный обгон: три человека попали в больницу после аварии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:10
Женщина сгорела в своей машине в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:50
В Волгоградской области пик отравлений грибами пришелся на июль и августСмотреть фотографии
09:18
Вернулся на родину: Замначальника ГУ МВД по Волгоградской области пошел на повышениеСмотреть фотографии
07:55
В Волгограде форум «Волга» собрал молодежных лидеров со всей РоссииСмотреть фотографии
06:40
Пенсионеры просят проверить биографию главного волжского коммуниста на наличие «темных пятен» Смотреть фотографии
20:25
Владимир Путин отправил в отставку главу УФСИН по Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102 ТВ»: Волгоградские водители на рокадной дороге пошли на второй круг Cмотреть видео
18:20
Извинение и молчание: Депутата Волгоградской облдумы наказали за неэтичное поведение Смотреть фотографии
18:01
Врачи назвали успешной проведенную операцию волгоградке, для которой сын-школьник искал лекарстваСмотреть фотографии
17:51
Путин потребовал справедливого подхода при рассмотрении изменений в пенсионной системе Смотреть фотографии
16:29
На высоких скоростях и без ограничений: «МегаФон» запускает безлимитный интернетСмотреть фотографии
16:29
В Волгограде пьяный водитель опрокинул машину со своей женой и двумя детьмиСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде утвердили новые границы Мамаева курганаСмотреть фотографии
15:35
В Волгограде обманутые дольщики попросили помощи из федерального бюджетаСмотреть фотографии
14:25
Заплели косички своим сестричкам: В Городище Волгоградской области собрали детей из многодетных семей в школуСмотреть фотографии
13:49
В Волгоградской области чиновник перенаправил жалобу "сомнительному адресату"Смотреть фотографии
13:07
В промзоне Волжского Волгоградской области снова пожарСмотреть фотографии
12:06
В Волгоградской области беспилотники будут глушить и сбиватьСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде и Волжском снова пройдут митинги против пенсионной реформыСмотреть фотографии
10:59
Подробности кровавой бойни у Царицынской оперы в Волгограде: в жертву стреляли и резалиСмотреть фотографии
10:55
Лучшая поп-группа 2018 года выступила в Котельниково на празднике «ЕвроХима»Смотреть фотографии
10:48
В Волгоградской области подготовились к досрочному голосованиюСмотреть фотографии
Реклама
 