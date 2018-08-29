Увеличен прожиточный минимум для жителей Волгоградской области





Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2018 года установлена в администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы региона, он оказался выше, чем за 1 квартал. Так, во 2 квартале величина прожиточного минимума на душу населения составила 9318 рублей (в 1 квартале – 9021 рубль), для трудоспособного населения – 9973 рубля (в 1 квартале – 9667 рублей), для пенсионеров – 7556 рублей (в 1 квартале – 7324 рубля), для детей – 9569 рублей (в 1 квартале – 9210 рублей).

Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается ежеквартально. Это необходимо в целях оценки уровня жизни населения, для разработки и реализации областных социальных программ, оказания помощи малоимущим и для формирования областного бюджета.



