Увеличен прожиточный минимум для жителей Волгоградской области

Общество 29.08.2018 10:51
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29.08.2018 10:51
Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2018 года установлена в администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы региона, он оказался выше, чем за 1 квартал. Так, во 2 квартале величина прожиточного минимума на душу населения составила 9318 рублей (в 1 квартале – 9021 рубль), для трудоспособного населения – 9973 рубля (в 1 квартале – 9667 рублей), для пенсионеров – 7556 рублей (в 1 квартале – 7324 рубля), для детей – 9569 рублей (в 1 квартале – 9210 рублей).
Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается ежеквартально. Это необходимо в целях оценки уровня жизни населения, для разработки и реализации областных социальных программ, оказания помощи малоимущим и для формирования областного бюджета.
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