Отметим, что всего за сутки произошли 13 ДТП, в которых погиб один человек, 15 пострадали.

Молодой человек серьезно пострадал в аварии в Новониколаевском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, во вторник ночью 21-летний водитель “ВАЗ 2112” ехал по дороге между поселками Красноармейский и Новониколаевский. По предварительным данным, на 36-м километре машина пошла на обгон, однако не выдержала дистанцию и по касательной столкнулась с ехавшим перед ней “ВАЗом” десятой модели. Затем обе легковушки опрокинулись в кювет. Водитель “двенадцатой” получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Сообщается также, что водительских прав у него не было.