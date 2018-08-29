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В Волгоградской области водитель без прав “опрокинул” в кювет два автомобиля

Происшествия 29.08.2018 10:36
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29.08.2018 10:36

Молодой человек серьезно пострадал в аварии в Новониколаевском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, во вторник ночью 21-летний водитель “ВАЗ 2112” ехал по дороге между поселками Красноармейский и Новониколаевский. По предварительным данным, на 36-м километре машина пошла  на обгон, однако не выдержала дистанцию и по касательной столкнулась с ехавшим перед ней “ВАЗом” десятой модели. Затем обе легковушки опрокинулись в кювет. Водитель “двенадцатой” получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Сообщается также, что водительских прав у него не было.
Отметим, что всего за сутки произошли 13 ДТП, в которых погиб один человек,  15 пострадали.

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