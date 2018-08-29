Общество

Волгоградскими «обезглавленными» подвалами займутся чиновники Вологодской области

Общество 29.08.2018 11:12
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29.08.2018 11:12


«Не знаем, то ли плакать, то ли смеяться», - так отреагировали жители улицы 35-ой Гвардейской дивизии в Советском районе, получив ответ на свою жалобу из администрации президента России. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, после отправки жалобы на бездействие чиновников администрации Советского района, которые не предприняли мер для уборки территории после сноса гаражей, им пришло сообщение из Москвы о направлении обращения жителей  в администрацию… ВОЛОГОДСКОЙ области.
«Ну, если уж в Волгограде эта проблема не решается, то уж чиновники Вологды нам точно не помогут», - грустно констатировали люди. 
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что после сноса гаражей на улице 35-ой Гвардейской остались горы мусора, битого стекла и глубокие подвалы. После выхода публикации ситуация лишь усугубилась – сборщики металла сняли все металлические крышки, которые закрывали входы в погреба и лестницы, где они еще оставались Теперь опасные ямы ничем не прикрыты, мало того, территория, где располагались гаражи, даже не огорожена. 

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