Опасный обгон: три человека попали в больницу после аварии в Волгоградской области





Три человека оказались на больничной койке после ДТП в Серафимовичском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, во вторник на 157-м километре дороги “Суровикино - Серафимович - Михайловка” столкнулись “Renault Logan” и “Лада Приора”. Травмы получили 22 и 25-летние пассажиры иномарки, а также 31-летний пассажир “Приоры”.

По предварительным данным, авария произошла, когда 23-летний водитель “Renault” пошел на обгон.