Опасный обгон: три человека попали в больницу после аварии в Волгоградской области

Происшествия 29.08.2018 10:25
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29.08.2018 10:25
Три человека оказались на больничной койке после ДТП в Серафимовичском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, во вторник на 157-м километре дороги “Суровикино - Серафимович - Михайловка” столкнулись “Renault Logan” и “Лада Приора”. Травмы получили 22 и 25-летние пассажиры иномарки, а также 31-летний пассажир “Приоры”.
По предварительным данным, авария произошла, когда 23-летний водитель “Renault” пошел на обгон.
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