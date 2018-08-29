Женщина сгорела в своей машине в Волгоградской области





Женщина-водитель заживо сгорела в своей машине в аварии в Суровикинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, трагедия произошла около 22-00 на восьмом километре дороги между станицами Суворовская и Нижний Чир.

34-летняя женщина не справилась с управление “Chevrolet Lanos”. Машина съехала в кювет, перевернулась и загорелась. Водитель погибла на месте.



