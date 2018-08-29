Общество

В Волгоградской области пик отравлений грибами пришелся на июль и август

Общество 29.08.2018 09:50
2019 0
29.08.2018 09:50



В июле-августе текущего года в Волгоградской области грибами отравились 13 человек. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, а всего с начала года в регионе было зарегистрировано 14 пострадавших от употребления в пищу грибов. К счастью, летальных исходов не было. Установлено, что все пострадавшие употребляли в пищу грибы, приобретенные с рук в месте неорганизованной продажи, а также собранные самостоятельно в пойме Волги (предположительно подосиновики, маховики, белые грибы). Примечательно, что случаев отравлений ядовитыми грибами не отмечено.
В этой связи специалисты рекомендуют не покупать грибы у случайных лиц, не собирать грибы с признаками порчи и те, которые растут у автомобильных дорог, железнодорожных путей и промышленных предприятий. 

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