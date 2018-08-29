Общество 29.08.2018 09:18
2250 4
29.08.2018 09:18
Начальником главного управления МВД по Алтайскому краю назначен 50-летний генерал-майор Андрей Подолян. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указ президента. С марта 2015 года по август 2018 года Андрей Подолян занимал должность заместителя начальника главка МВД по Волгоградской области. Алтайский край - это родина Андрея Подоляна. Бывший замначальника ГУ МВД по Волгоградской области в свое время здесь учился и работал в одном из городов края - в Рубцовске он возглавлял подразделение по борьбе с организованной преступностью.
Реклама
Популярное по теме
20.08.2018 13:19
15160 13
13.08.2018 18:39
11672 2
16.08.2018 17:16
10421 28
Волгоградскими «обезглавленными» подвалами займутся чиновники Вологодской области29.08.2018 11:12
Увеличен прожиточный минимум для жителей Волгоградской области29.08.2018 10:51
В Волгоградской области пик отравлений грибами пришелся на июль и август29.08.2018 09:50
Владимир Путин отправил в отставку главу УФСИН по Волгоградской области28.08.2018 20:25
В Волгограде утвердили новые границы Мамаева кургана28.08.2018 16:04
В Волгограде обманутые дольщики попросили помощи из федерального бюджета28.08.2018 15:35
Активисты волгоградского ОНФ проверили, из чего делают дороги28.08.2018 14:46
Заплели косички своим сестричкам: В Городище Волгоградской области собрали детей из многодетных семей в школу28.08.2018 14:25
В Волгоградской области чиновник перенаправил жалобу "сомнительному адресату"28.08.2018 13:49
В Волгоградской области беспилотники будут глушить и сбивать28.08.2018 12:06
В Волгограде и Волжском снова пройдут митинги против пенсионной реформы28.08.2018 12:00
Лучшая поп-группа 2018 года выступила в Котельниково на празднике «ЕвроХима»28.08.2018 10:55
В Волгоградской облдуме оценят публичное поведение депутата28.08.2018 10:36
Управляющая компания в Волгограде бросилась «в атаку» на журналистов и семью инвалида27.08.2018 17:44
В Волгограде при поддержке ЛУКОЙЛа впервые прошел Фестиваль молодежи «БЕРЕГ – 2018»27.08.2018 15:25
Реклама