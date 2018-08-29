Телекурьер

В Волгограде форум «Волга» собрал молодежных лидеров со всей России

Телекурьер 29.08.2018 07:55
1877 12
29.08.2018 07:55


Форум «Волга-2018» собрал более пятисот молодежных лидеров со всей страны. Их цель — покорить новые высоты и представить значимые социальные проекты. В этом году федеральная тематическая площадка станет местом для обмена опытом среди лучших представителей профессиональных, студенческих и молодежных сообществ. 
Подробности — в видеорепортаже «Муниципального телевидения Волгограда».

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