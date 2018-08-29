В Волгограде форум «Волга» собрал молодежных лидеров со всей России

Телекурьер 29.08.2018 07:55
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29.08.2018 07:55
Форум «Волга-2018» собрал более пятисот молодежных лидеров со всей страны. Их цель — покорить новые высоты и представить значимые социальные проекты. В этом году федеральная тематическая площадка станет местом для обмена опытом среди лучших представителей профессиональных, студенческих и молодежных сообществ.
Подробности — в видеорепортаже «Муниципального телевидения Волгограда».
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