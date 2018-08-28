



Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу УФСИН по Волгоградской области генерал-лейтенанта внутренней службы Павла Радченко, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на портал правовой информации. Всего в пятистраничном указе говорится о снятии с постов 13 генерал-майоров, двух полковников юстиции и столько же генерал-лейтенантов. Ранее они служили в МВД, МЧС, ФСИН и СК России.

В региональном управлении подтвердили уточнили, что Павел Васильевич выходит на пенсию.