Общество 28.08.2018 20:25
2247 4
28.08.2018 20:25
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу УФСИН по Волгоградской области генерал-лейтенанта внутренней службы Павла Радченко, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на портал правовой информации. Всего в пятистраничном указе говорится о снятии с постов 13 генерал-майоров, двух полковников юстиции и столько же генерал-лейтенантов. Ранее они служили в МВД, МЧС, ФСИН и СК России.
В региональном управлении подтвердили уточнили, что Павел Васильевич выходит на пенсию.
Для справки: Павел Радченко начал службу в уголовно-исполнительной системе в 1985 году в Волгограде. С августа 1994 по декабрь 2003 года руководил ИК-26 УФСИН России по Волгоградской области.
С декабря 2003 по июнь 2015 года руководил ГУФСИН России по Иркутской области. Затем вернулся в Волгоград и возглавил региональное управление ФСИН с 8 июня 2015 года.
Награжден орденом Дружбы, серебряной медалью «За укрепление уголовно-исполнительной системы», медалью «За усердие» 2 степени, «За службу» трех степеней, почетным знаком «За отличие в службе» 2 степени.
Реклама
Популярное по теме
29.07.2018 13:18
46838 56
20.08.2018 13:19
15160 13
13.08.2018 18:39
11672 2
В Волгограде утвердили новые границы Мамаева кургана28.08.2018 16:04
В Волгограде обманутые дольщики попросили помощи из федерального бюджета28.08.2018 15:35
Активисты волгоградского ОНФ проверили, из чего делают дороги28.08.2018 14:46
Заплели косички своим сестричкам: В Городище Волгоградской области собрали детей из многодетных семей в школу28.08.2018 14:25
В Волгоградской области чиновник перенаправил жалобу "сомнительному адресату"28.08.2018 13:49
В Волгоградской области беспилотники будут глушить и сбивать28.08.2018 12:06
В Волгограде и Волжском снова пройдут митинги против пенсионной реформы28.08.2018 12:00
Лучшая поп-группа 2018 года выступила в Котельниково на празднике «ЕвроХима»28.08.2018 10:55
В Волгоградской облдуме оценят публичное поведение депутата28.08.2018 10:36
Управляющая компания в Волгограде бросилась «в атаку» на журналистов и семью инвалида27.08.2018 17:44
В Волгограде при поддержке ЛУКОЙЛа впервые прошел Фестиваль молодежи «БЕРЕГ – 2018»27.08.2018 15:25
Чиновники администрации Советского района Волгограда «вырыли себе яму»27.08.2018 14:50
В Волгограде депутат Госдумы в преддверии Дня знаний назвала почетных работников образования РФ27.08.2018 14:20
Денис Майданов отработает за 1,5 миллиона рублей пропущенный из-за траура концерт в Волгограде27.08.2018 12:33
В Волгоградской области на арбузном фестивале съели и «размочили» несколько тонн сладкой ягоды26.08.2018 17:41
Реклама