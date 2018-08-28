Общество

Владимир Путин отправил в отставку главу УФСИН по Волгоградской области

Общество 28.08.2018 20:25
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28.08.2018 20:25


Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу УФСИН по  Волгоградской области генерал-лейтенанта внутренней службы Павла Радченко, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на портал правовой информации. Всего в пятистраничном указе говорится о снятии с постов 13 генерал-майоров, двух полковников юстиции и столько же генерал-лейтенантов. Ранее они служили в МВД, МЧС, ФСИН и СК России.
В региональном управлении подтвердили уточнили, что Павел Васильевич выходит на пенсию.
Для справки: Павел Радченко начал службу в уголовно-исполнительной системе в 1985 году в Волгограде. С августа 1994 по декабрь 2003 года руководил ИК-26 УФСИН России по Волгоградской области. 
С декабря 2003 по июнь 2015 года руководил ГУФСИН России по Иркутской области. Затем вернулся в Волгоград и возглавил региональное управление ФСИН с 8 июня 2015 года. 
Награжден орденом Дружбы, серебряной медалью «За укрепление уголовно-исполнительной системы», медалью «За усердие» 2 степени, «За службу» трех степеней, почетным знаком «За отличие в службе» 2 степени. 

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