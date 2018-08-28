В Волгограде создают кукол, очень похожих на людей

Телекурьер 28.08.2018 19:26
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28.08.2018 19:26
Смотрите сегодня в 20-30 на МТВ в программе «Время новостей»:
• Во дворы пришли с проверками: как преображаются придомовые территории и когда у жителей изменится вид из окна?
• В Волжском чествовали лучших педагогов: кто получил заветные награды?
• Первый раз в первый класс! В Волгограде прошла акция «Собери первоклассника в школу».
• В Камышине завершилась 35-я парусная регата «Кубок Нижней Волги»: репортаж с просторов великой русской реки.
• Они совсем как люди: кто и как создает авторские куклы?
Также корреспонденты МТВ расскажут, когда откроется движение по улице Советской, а волгоградцы поделятся своими хорошими новостями.
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