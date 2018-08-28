В Волгограде создают кукол, очень похожих на людей





Смотрите сегодня в 20-30 на МТВ в программе «Время новостей»:

• Во дворы пришли с проверками: как преображаются придомовые территории и когда у жителей изменится вид из окна?

• В Волжском чествовали лучших педагогов: кто получил заветные награды?

• Первый раз в первый класс! В Волгограде прошла акция «Собери первоклассника в школу».

• В Камышине завершилась 35-я парусная регата «Кубок Нижней Волги»: репортаж с просторов великой русской реки.

• Они совсем как люди: кто и как создает авторские куклы?

Также корреспонденты МТВ расскажут, когда откроется движение по улице Советской, а волгоградцы поделятся своими хорошими новостями.



