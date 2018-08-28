



ОМСК, 28 августа. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что изменения в пенсионном законодательстве должны иметь "человеческое измерение" и быть справедливыми.

Глава государства попросил не забывать, что "все решения будут касаться судеб миллионов людей" и должны учитывать интересы граждан. С такими словами президент обратился к участникам совещания по социально-экономическим вопросам, комментируя предлагаемые правительством изменения пенсионной системы.

По словам Владимира Путина, "здесь нельзя действовать механически, формально, только взвешенно и только осторожно". Глава государства добавил, что необходимо "считаться с самыми разными жизненными ситуациями, с которыми люди сталкиваются". "Именно такое - человеческое измерение - должно присутствовать и в предлагаемых нормах законопроекта [о пенсионной системе]", - указал президент. Путин сделал акцент на том, что все решения, связанные с обеспечением интересов граждан старших возрастов, "должны приниматься с опережением". "Мы обязаны учитывать реальную ситуацию в экономике и на рынке труда, должны понимать, что ждет страну через 10, 20 и даже через 30 лет", - отметил Путин.

"Мы не можем руководствоваться известным принципом [французского монарха] "короля-солнце" Людовика XIV, который как-то сказал: "После меня - хоть потоп", - подчеркнул президент. - Мы не можем так поступать, если ответственно относиться к стране".

Глава государства добавил, что преобразования необходимы для того, чтобы пенсионная система РФ соответствовала реалиям сегодняшнего дня, была "финансово устойчивой на десятилетия вперед", чтобы такие изменения обеспечивали "достойное качество жизни, защищали нынешнее и будущее поколение наших граждан".

"И потому все наши шаги должны быть системными и всесторонне просчитанными", - подчеркнул Путин.

Реформа в сфере пенсионного обеспечения, по словам президента, "безусловно, вызвала ожидаемую реакцию - достаточно острые дискуссии в обществе". "Понятно, потому что для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста, а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе, эта тема крайне важна и чувствительна и вряд ли может кому-то понравиться. Собственно говоря, так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода", - отметил Путин. Он назвал предлагаемые изменения в пенсионной системе "наиболее острой на сегодняшний день темой".

Мы договорились, что коллеги в правительстве в ходе работы над законопроектом [об изменениях в пенсионной системе] ко второму чтению проведут консультации с политическими партиями, профсоюзами, с общественными организациями, с регионами, с экспертным сообществом дополнительно", - сказал глава государства. Он обратился к участникам встречи, отметив, что "хотел бы, конечно, сегодня услышать, какие корректировки в законопроект вы предлагаете внести по итогам этих обсуждений".

"Понимаю, что правительство при подготовке законопроекта руководствовалось жесткими экономическими, финансовыми, демографическими расчетами. Так и должно быть, это важно, это необходимо", - заметил глава государства.

По словам Владимира Путина, он "постоянно и внимательно" следит за ходом дискуссии, и у него "сложилось свое мнение по этому кругу вопросов".

"Я в ближайшее время, может быть, завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением. Но прежде чем это сделать, хотел бы еще раз послушать ваши соображения", - сказал глава государства.

Фото сайта Кремля.

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