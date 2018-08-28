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На высоких скоростях и без ограничений: «МегаФон» запускает безлимитный интернет

Телеком 28.08.2018 16:29 Реклама
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28.08.2018 16:29


С сегодняшнего дня абонентов «МегаФона» в Волгоградской области будет доступен настоящий безлимитный интернет на тарифах «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри», «Включайся! Смотри+» и «Включайся! Премиум» на самых быстрых скоростях, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора. 
Для этого действующим клиентам в личном кабинете нужно будет подключить опцию. Новым абонентам ничего подключать не придется — безлимитный интернет уже будет внутри тарифов.
«Добавляя в тарифы «Включайся!» безлимитный интернет, мы хотим дать возможность клиентам попробовать популярные интернет-сервисы на высоких скоростях. Напомним, что по данным Speedtest компании Ookla самый быстрый мобильный интернет в России, в том числе и в Волгоградской области, у «МегаФона». Было проанализировано более 7,9 млн замеров, которые делали обычные пользователи во всех сетях операторов, и МегаФон показал самые высокие скорости», — комментирует коммерческий директор компании «МегаФон» Влад Вольфсон.
Как считают в компании, лидерство по скорости на огромной территории — это следствие правильного использования ресурсов компании: используемой полосы частот, а также большого числа базовых станций. По данным Роскомнадзора по итогам за первое полугодие 2018 года у «МегаФона» общее число базовых станций превысило 209 тысяч, что существенно больше, чем у других операторов.

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