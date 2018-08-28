Происшествия

В Волгограде пьяный водитель опрокинул машину со своей женой и двумя детьми

Происшествия 28.08.2018 16:29
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28.08.2018 16:29


Три человека, в том числе двое детей,  пострадали в аварии в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, сегодня около 14:40 у дома №94 по улице Ардатовской опрокинулся  “Volkswagen Jetta”. При аварии пострадали пятилетний мальчик, 17-летняя девочка и их 35-летняя мама. Все они госпитализированы. По предварительным данным,  39-летний водитель иномарки был пьян и не справился с управлением машиной. В салоне иномарки находились члены его семьи. 

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