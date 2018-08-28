Активисты волгоградского ОНФ проверили, из чего делают дороги

Четыре асфальтобетонных завода в областном центре и два в городе-спутнике Волжский, задействованных в работе по проекту «Безопасные и качественные дороги», проверили активисты ОНФ региона и выявили ряд нарушений. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе, основные из них касаются недооснащения лабораторий новым оборудованием, отсутствия поверки имеющегося оборудования, недоработок в технологических регламентах на производство асфальтобетонной смеси, несоблюдения температурно-влажностного режима в рабочих помещениях, некорректного оформления журналов на производстве.

Все замечания были адресованы представителям предприятий, МУ «Комдорстрой», а после переданы для рассмотрения и анализа в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Именно этим ведомством ведется контроль за устранением выявленных в ходе экспертной проверки нарушений.

«Главный вывод по итогам нашего мониторинга – состояние всех асфальтобетонных заводов, вовлеченных в реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории региона, удовлетворительное, и они готовы к выпуску качественных асфальтобетонных смесей. Это важно для волгоградской агломерации, участвующей в таком проекте, который на текущий момент приобретает уже национальный статус», – подытожила активист регионального отделения ОНФ, директор Волгоградского филиала ЦИВССМ Вера Зубихина.

После срока, отведенного на исправление недостатков, активисты ОНФ проведут повторный мониторинг. В настоящее время идет еженедельный сбор информации от специалистов заводов об устранении недостатков и корректировке производственной документации.