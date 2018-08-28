В промзоне Волжского Волгоградской области снова пожар

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Происшествия 28.08.2018 13:07
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28.08.2018 13:07
Пожар вспыхнул сегодня днем в Волжском на улице Александрова. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании в промзоне поступило на пульт дежурного в 11:00. Пламя охватил отдельно стоящее нежилое здание площадью около 200 квадратных метров. Расчеты отряда ФПС №5 локализовали пожар. К счастью от огня никто не пострадал. Угрозы распространения огня нет. Причины и обстоятельства ЧП уточняются. Не так давно, к слову, на той же улице Александрова в промзоне несколько часов горели старые автомобильные покрышки в районе гаражного кооператива "Энергетик". Тогда черные клубы дыма над городом изрядно напугали волжан.
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