В промзоне Волжского Волгоградской области снова пожар

Пожар вспыхнул сегодня днем в Волжском на улице Александрова. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании в промзоне поступило на пульт дежурного в 11:00. Пламя охватил отдельно стоящее нежилое здание площадью около 200 квадратных метров. Расчеты отряда ФПС №5 локализовали пожар. К счастью от огня никто не пострадал. Угрозы распространения огня нет. Причины и обстоятельства ЧП уточняются. Не так давно, к слову, на той же улице Александрова в промзоне несколько часов горели старые автомобильные покрышки в районе гаражного кооператива "Энергетик". Тогда черные клубы дыма над городом изрядно напугали волжан.