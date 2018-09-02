Похвальный лист: в Волгоградский области жители создали островок красоты и уюта

Общество 02.09.2018 12:50
3904 0
02.09.2018 12:50
Двор дома № 11 в микрорайоне опытной станции Краснослободска не первый год восхищает своей красотой и благоустройством. И все это - благодаря активным и неравнодушным жителям города – Елене Бедросьян и ее мужу Евгению, которые осуществили свою мечту –сделать двор, в котором будет всем комфортно: и взрослым, и детям. Как сообщили ИА «Высота 102» краснослободцы, неутомимые оптимисты, инициаторы и реализаторы всех замыслов по благоустройству двора, они сумели привлечь к работе таких же инициативных людей, которые не надеются на помощь органов местного самоуправления, управляющей компании или кого-то еще.
Ведь дворовая территория – не просто клочок земли, это необходимое всем жизненное пространство и среда обитания. Все здесь делается руками людей. Высажены деревья, кустарники, цветы. Люди не жалеют ни времени, ни средств для того, чтобы во дворе было красиво. Евгений постоянно жертвует своими короткими выходными и практически в одиночку выполняет столярные, строительные и монтажные работы, поскольку другие жители домов или заняты или на работе. А недавно во дворе «вырос грибок», который закрывает от солнца песочницу и дети могут без опасения взрослых играть там и в зной, и в непогоду. «Так что наш двор – это, действительно, островок уюта и красоты», - с гордостью говорят жители многоэтажки.
Они также рассказали журналистам информагентства, что уже устали от неисполнения обязанностей управляющей компанией, от мусора и грязи на территории, которая никакого отношения к собственности жильцов многоквартирных домов не имеет. Тем не менее они самостоятельно убирали свои подъезды и мусор, полностью оплачивая услуги по содержанию жилья. И вот на одно из последних обращений и управляющая компания, и орган местного самоуправления откликнулись оперативно, и буквально за два часа навели порядок на территории, который необходимо было навести и поддерживать с самого начала управления домами.
Таким образом, жители отдельно взятого дома в Краснослободске своим примером показали, что сообща, а также путем требований исполнения оплаченных услуг, можно сделать и чисто, и комфортно, и уютно.
Реклама
Популярное по теме
20.08.2018 13:19
15160 13
13.08.2018 18:39
11672 2
16.08.2018 17:16
10421 28
Опасный экстрим: Руины «Юбилейного» в Волгограде притягивают молодежь как магнитом02.09.2018 11:27
На траншеях - без перемен: в Волгограде жильцам продлили безводные каникулы02.09.2018 10:12
В поселке Волгограда мусорные баки исчезают под горами отходов01.09.2018 21:03
В волгоградские школы пошли почти 100 тысяч детей01.09.2018 09:21
В Волгограде стоянку под Комсомольским путепроводом изымают из частной собственности01.09.2018 09:14
В Волгоградской области начало Дня знаний по традиции будет безалкогольным31.08.2018 19:13
В Волгограде срубленный пирамидальный тополь оценили почти в полмиллиона рублей31.08.2018 17:15
На открытии фонтана жители Волгограда увидели танец воды и огня31.08.2018 17:02
Родителям на утешение, Отечеству на пользу: В волгоградских храмах совершаются молебны перед 1 сентября31.08.2018 16:02
Депутатов Волгоградской облдумы пригласили на митинг против пенсионной реформы31.08.2018 15:09
Волгоградстат оценил расходы на подготовку к школе: до 17 тыс. рублей на ребенка31.08.2018 13:27
В Волгограде УК заплатит за затопленный подвал дома31.08.2018 13:16
Доска позора: В Волгограде управляющая компания и чиновники проигнорировали приглашение жильцов пожить в доме с фекалиями31.08.2018 12:38
Волгоград избавляется от пивных ларьков31.08.2018 12:30
В Волгограде похоронным бюро «Память» займутся правоохранители31.08.2018 11:50
Реклама