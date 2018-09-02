Похвальный лист: в Волгоградский области жители создали островок красоты и уюта

Двор дома № 11 в микрорайоне опытной станции Краснослободска не первый год восхищает своей красотой и благоустройством. И все это - благодаря активным и неравнодушным жителям города – Елене Бедросьян и ее мужу Евгению, которые осуществили свою мечту –сделать двор, в котором будет всем комфортно: и взрослым, и детям. Как сообщили ИА «Высота 102» краснослободцы, неутомимые оптимисты, инициаторы и реализаторы всех замыслов по благоустройству двора, они сумели привлечь к работе таких же инициативных людей, которые не надеются на помощь органов местного самоуправления, управляющей компании или кого-то еще.

Ведь дворовая территория – не просто клочок земли, это необходимое всем жизненное пространство и среда обитания. Все здесь делается руками людей. Высажены деревья, кустарники, цветы. Люди не жалеют ни времени, ни средств для того, чтобы во дворе было красиво. Евгений постоянно жертвует своими короткими выходными и практически в одиночку выполняет столярные, строительные и монтажные работы, поскольку другие жители домов или заняты или на работе. А недавно во дворе «вырос грибок», который закрывает от солнца песочницу и дети могут без опасения взрослых играть там и в зной, и в непогоду. «Так что наш двор – это, действительно, островок уюта и красоты», - с гордостью говорят жители многоэтажки.

Они также рассказали журналистам информагентства, что уже устали от неисполнения обязанностей управляющей компанией, от мусора и грязи на территории, которая никакого отношения к собственности жильцов многоквартирных домов не имеет. Тем не менее они самостоятельно убирали свои подъезды и мусор, полностью оплачивая услуги по содержанию жилья. И вот на одно из последних обращений и управляющая компания, и орган местного самоуправления откликнулись оперативно, и буквально за два часа навели порядок на территории, который необходимо было навести и поддерживать с самого начала управления домами.

Таким образом, жители отдельно взятого дома в Краснослободске своим примером показали, что сообща, а также путем требований исполнения оплаченных услуг, можно сделать и чисто, и комфортно, и уютно.