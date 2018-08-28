В Волгограде утвердили новые границы Мамаева кургана

Общество 28.08.2018 16:04
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28.08.2018 16:04
Утверждены границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Мамаев курган - место ожесточенных боев в 1942-1943 гг", сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ комитета госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области.
Примечательно, что, как видно на схеме, в границы Мамаева кургана больше не входит мемориальный парк, расположенный напротив стадиона "Волгоград Арена". Напомним, эта территория была благоустроена к ЧМ-2018.
О том, что границы Мамаева кургана планируют пересмотреть "Высота 102" сообщала 5 лет назад. Отметим, что тогда границы этой территории были больше. Вопрос о пересмотре режима использования земель Мамаева кургана возник в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу, так как на его территории находились или планировались объекты, включенные в программу подготовки к ЧМ-2018.
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