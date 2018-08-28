Экономика

Банковский бизнес группы «Открытие» в Волгоградской области возглавил Сергей Крупчатников

Экономика 28.08.2018 12:30
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28.08.2018 12:30


Сергей Крупчатников назначен бизнес-лидером банковского бизнеса группы «Открытие» в Волгоградской области. Он возглавил региональный операционный офис «Открытия» и будет решать задачи развития бизнеса,  включая  интеграцию с «Бинбанком» и «Росгосстрах банком» в регионе. В 2018 году под руководством Сергея Крупчатникова 5 региональных офисов «Бинбанка» войдут в объединенную банковскую сеть группы «Открытие». А в 2019 году сеть расширится за счет офиса «Росгосстрах банка».        
Сергей Крупчатников родился в Волгограде. Окончил экономический факультет Волгоградского государственного университета. Кандидат экономических наук. Начал карьеру в банковском бизнесе в 2005 году с позиции заместителя начальника отдела корпоративного бизнеса ОАО «Волгапромбанк». С 2006 года работал в ПАО «Промсвязьбанк» в должности заместителя управляющего Волгоградским филиалом по развитию розничного бизнеса. В 2011 году возглавил Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк» в г. Волгограде. За это время банк занял лидирующие позиции по прибыли, а по отдельным показателям и на рынке корпоративного банковского бизнеса в регионе.
«С назначением Сергея Крупчатникова завершено формирование команды управляющих банковской группы «Открытие» на Юге России.Он обладает значительным опытом работы и  прекрасно знает экономику региона, где нам предстоит значительно нарастить объёмы как розничного, так и корпоративного бизнеса», — отметил руководитель блока управления региональной сетью банка «Открытие» Александр Пахомов.
«Я рад возможности присоединиться к одной из лучших команд на российском банковском рынке. Основной своей задачей считаю развитие и укрепление команды в регионе. Реализация стратегии банка в Волгоградской области возможна только при тесном взаимодействии всех направления бизнеса. Мы намерены занять существенную долю рынка как в работе с предприятиями, так и с частными клиентами», — прокомметировал Сергей Крупчатников.
В настоящее время в Волгоградской областиработает 14 отделений банка «Открытие», «Бинбанка» и «Росгосстрах банка». Группа «Открытие» планирует развивать бизнес на базе этих отделений.

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