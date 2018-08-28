Политика

Извинение и молчание: Депутата Волгоградской облдумы наказали за неэтичное поведение

Политика 28.08.2018 11:26
5620 20
28.08.2018 11:26


Комиссия по вопросам регламента и депутатской этики Волгоградской облдумы определилась с мерами воздействия в отношении коллеги по регпарламенту Александра Осипова - председателя комитета по культуре, делам национальностей и казачества, общественных объединений и религиозных организаций. Как стало известно ИА «Высота 102», члены комиссии единогласно проголосовали за данное решение. Так, за непарламентское поведение, продемонстрированное на последнем заседании облдумы, члены комиссии приняли решение рекомендовать председателю Волгоградской облдумы Николаю Семисотову применить к Александру Осипову  все  методы наказания, предусмотренные регламентом. Это - предупреждение о недопустимости нарушения правил депутатской этики; лишение   права выступления на  одном заседании  думы с участием Александра Осипова; рекомендация  принести публичное извинение. Сам депутат признал, что был неправ и выразил готовность извиниться. Однако пока неизвестно, в какой форме прозвучит извинение и в чей адрес оно будет направлено - Михаила Таранцова или коллег по регпарламенту. Об этом станет известно на первом после летних каникул заседании областной думы, которое ориентировочно может состояться в сентябре. 
Напомним, поводом для сегодняшнего сбора членов  комиссии стало поведение депутата Александра Осипова  на последнем заседании регпарламента. Тогда он допустил непарламентские выражения во время словесного поединка со своим  коллегой  – депутатом  Михаилом Таранцовым. Поведение нардепа вызвало общественный резонанс, не понравилось оно и депутатам. 
Напомним, председателем комиссии по вопросам регламента и депутатской этике является Евгений Шаманаев, заместителем – Михаил Таранцов. Члены комиссии – Владимир Ефимов, Станислав Коротков, Наталья Семенова, Ирина Соловьева, Иван Мордвинцев, Александр Осипов. Последний, к слову, некоторое время также возглавлял комиссию по вопросам регламента и депутатской этике. И уже являлся фигурантом разбирательств комиссии в связи с конфликтом со своим коллегой – Алексеем Михеевым. Однако решение комиссии так и не было озвучено публично. 


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
В мэры Волгограда метят бывший вице-губернатор, фельдшер и студентка-дипломница
18.08.2018 10:51
22691 0
Избирком Волгоградской области дал добро на подготовку пенсионного референдума в регионе врачу и общественнику
17.08.2018 11:14
7867 19
В Волгограде не торопятся приостанавливать членство в партии единоросса после гибели в ДТП семьи
13.08.2018 16:57
5801 22
Политика
24.08.2018 20:03
Политика 24.08.2018 20:03
12919 17 Обсудить

0
Далее
Политика
23.08.2018 12:25
Политика 23.08.2018 12:25
9826 30 Обсудить

0
Далее
Политика
21.08.2018 10:14
Политика 21.08.2018 10:14
4649 38 Обсудить

0
Далее
Политика
18.08.2018 10:51
Политика 18.08.2018 10:51
28872 0 Обсудить

0
Далее
Политика
17.08.2018 11:14
Политика 17.08.2018 11:14
11037 19 Обсудить

0
Далее
Политика
16.08.2018 10:15
Политика 16.08.2018 10:15
9721 27 Обсудить

0
Далее
Политика
14.08.2018 08:51
Политика 14.08.2018 08:51
991 0 Обсудить

0
Далее
Политика
13.08.2018 16:57
Политика 13.08.2018 16:57
11881 22 Обсудить

0
Далее
Политика
03.08.2018 13:02
Политика 03.08.2018 13:02
13779 22 Обсудить

0
Далее
Политика
31.07.2018 14:08
Политика 31.07.2018 14:08
8880 20 Обсудить

0
Далее
Политика
25.07.2018 10:57
Политика 25.07.2018 10:57
11355 49 Обсудить

0
Далее
Политика
24.07.2018 16:55
Политика 24.07.2018 16:55
5508 4 Обсудить

0
Далее
Политика
19.07.2018 13:22
Политика 19.07.2018 13:22
9079 77 Обсудить

0
Далее
Политика
18.07.2018 18:13
Политика 18.07.2018 18:13
6862 31 Обсудить

0
Далее
Политика
18.07.2018 09:08
Политика 18.07.2018 09:08
5913 42 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:25
Заплети косичку своей сестричке: В Городище Волгоградской области собрали детей из многодетных семей в школуСмотреть фотографии
13:49
В Волгоградской области чиновник перенаправил жалобу "сомнительному адресату"Смотреть фотографии
13:07
В промзоне Волжского Волгоградской области снова пожар
12:33
Всем миром на борьбу: В Волгограде обсуждают болезнь 21 века – СПИДСмотреть фотографииCмотреть видео
12:06
В Волгоградской области беспилотники будут глушить и сбиватьСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде и Волжском снова пройдут митинги против пенсионной реформыСмотреть фотографии
11:26
Извинение и молчание: Депутата Волгоградской облдумы наказали за неэтичное поведение Смотреть фотографии
10:59
Подробности кровавой бойни у Царицынской оперы в Волгограде: в жертву стреляли и резалиСмотреть фотографии
10:55
Лучшая поп-группа 2018 года выступила в Котельниково на празднике «ЕвроХима»Смотреть фотографии
10:48
В Волгоградской области подготовились к досрочному голосованиюСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской облдуме оценят публичное поведение депутатаСмотреть фотографии
10:10
Задержан водитель из Тюмени после смертельного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:55
В Волго-Ахтубинской пойме священных цветов стало большеСмотреть фотографии
09:20
Двое мужчин и девочка сгорели в частном доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде один человек погиб при “разборке” у “Царицынской оперы”
20:44
Пострадавшую в смертельном ДТП под Камышином девушку эвакуировали в ВолгоградСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде подъезд девятиэтажки остается «недоступной средой» для инвалида Cмотреть видео
17:44
Управляющая компания в Волгограде бросилась «в атаку» на журналистов и семью инвалида Смотреть фотографииCмотреть видео
16:28
В магазинах Волгограда изъяли партию запрещенных в России рыболовных китайских сетейСмотреть фотографии
15:53
Хирург из Новосибирска прооперировал жительницу Волгограда, которой сын искал лекарство по объявлениямСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде при поддержке ЛУКОЙЛа впервые прошел Фестиваль молодежи «БЕРЕГ – 2018»Смотреть фотографии
14:52
ЧП в колонии: в Волгоградской области заключенные избили сотрудников ИКСмотреть фотографии
14:50
Чиновники администрации Советского района Волгограда «вырыли себе яму»Смотреть фотографии
14:20
В Волгограде депутат Госдумы в преддверии Дня знаний назвала почетных работников образования РФСмотреть фотографииCмотреть видео
14:13
Задержанного с наркотиками сотрудника ФСБ из Крыма поместили в СИЗО Волгограда Смотреть фотографии
13:08
Доска позора: На юге Волгограда высаженные аллеи погибают без водыСмотреть фотографии
12:51
На подъеме: В Волгоградской области установили 153 новых лифта по программе капремонтаСмотреть фотографии
12:33
Денис Майданов отработает за 1,5 миллиона рублей пропущенный из-за траура концерт в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
Volkswagen Touareg: тест-драйв новинкиСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде осужденному за смерть пациентки пластическому хирургу дали еще немного времениСмотреть фотографии
Реклама
 