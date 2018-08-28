Извинение и молчание: Депутата Волгоградской облдумы наказали за неэтичное поведение





Комиссия по вопросам регламента и депутатской этики Волгоградской облдумы определилась с мерами воздействия в отношении коллеги по регпарламенту Александра Осипова - председателя комитета по культуре, делам национальностей и казачества, общественных объединений и религиозных организаций. Как стало известно ИА «Высота 102», члены комиссии единогласно проголосовали за данное решение. Так, за непарламентское поведение, продемонстрированное на последнем заседании облдумы, члены комиссии приняли решение рекомендовать председателю Волгоградской облдумы Николаю Семисотову применить к Александру Осипову все методы наказания, предусмотренные регламентом. Это - предупреждение о недопустимости нарушения правил депутатской этики; лишение права выступления на одном заседании думы с участием Александра Осипова; рекомендация принести публичное извинение. Сам депутат признал, что был неправ и выразил готовность извиниться. Однако пока неизвестно, в какой форме прозвучит извинение и в чей адрес оно будет направлено - Михаила Таранцова или коллег по регпарламенту. Об этом станет известно на первом после летних каникул заседании областной думы, которое ориентировочно может состояться в сентябре.

Напомним, поводом для сегодняшнего сбора членов комиссии стало поведение депутата Александра Осипова на последнем заседании регпарламента. Тогда он допустил непарламентские выражения во время словесного поединка со своим коллегой – депутатом Михаилом Таранцовым. Поведение нардепа вызвало общественный резонанс, не понравилось оно и депутатам.

Напомним, председателем комиссии по вопросам регламента и депутатской этике является Евгений Шаманаев, заместителем – Михаил Таранцов. Члены комиссии – Владимир Ефимов, Станислав Коротков, Наталья Семенова, Ирина Соловьева, Иван Мордвинцев, Александр Осипов. Последний, к слову, некоторое время также возглавлял комиссию по вопросам регламента и депутатской этике. И уже являлся фигурантом разбирательств комиссии в связи с конфликтом со своим коллегой – Алексеем Михеевым. Однако решение комиссии так и не было озвучено публично.





