Извинение и молчание: Депутата Волгоградской облдумы наказали за неэтичное поведение

Политика 28.08.2018 11:26
5620 20
28.08.2018 11:26
Комиссия по вопросам регламента и депутатской этики Волгоградской облдумы определилась с мерами воздействия в отношении коллеги по регпарламенту Александра Осипова - председателя комитета по культуре, делам национальностей и казачества, общественных объединений и религиозных организаций. Как стало известно ИА «Высота 102», члены комиссии единогласно проголосовали за данное решение. Так, за непарламентское поведение, продемонстрированное на последнем заседании облдумы, члены комиссии приняли решение рекомендовать председателю Волгоградской облдумы Николаю Семисотову применить к Александру Осипову все методы наказания, предусмотренные регламентом. Это - предупреждение о недопустимости нарушения правил депутатской этики; лишение права выступления на одном заседании думы с участием Александра Осипова; рекомендация принести публичное извинение. Сам депутат признал, что был неправ и выразил готовность извиниться. Однако пока неизвестно, в какой форме прозвучит извинение и в чей адрес оно будет направлено - Михаила Таранцова или коллег по регпарламенту. Об этом станет известно на первом после летних каникул заседании областной думы, которое ориентировочно может состояться в сентябре.
Напомним, поводом для сегодняшнего сбора членов комиссии стало поведение депутата Александра Осипова на последнем заседании регпарламента. Тогда он допустил непарламентские выражения во время словесного поединка со своим коллегой – депутатом Михаилом Таранцовым. Поведение нардепа вызвало общественный резонанс, не понравилось оно и депутатам.
Напомним, председателем комиссии по вопросам регламента и депутатской этике является Евгений Шаманаев, заместителем – Михаил Таранцов. Члены комиссии – Владимир Ефимов, Станислав Коротков, Наталья Семенова, Ирина Соловьева, Иван Мордвинцев, Александр Осипов. Последний, к слову, некоторое время также возглавлял комиссию по вопросам регламента и депутатской этике. И уже являлся фигурантом разбирательств комиссии в связи с конфликтом со своим коллегой – Алексеем Михеевым. Однако решение комиссии так и не было озвучено публично.
Реклама
Популярное по теме
18.08.2018 10:51
22691 0
13.08.2018 16:57
5801 22
Волгоградский губернатор предостерег чиновников и депутатов от пустых обещаний24.08.2018 20:03
В Волгоградской облдуме могут рассмотреть предложение «ЕР» об отмене пенсионных льгот депутатам23.08.2018 12:25
Губернатор Волгоградской области улетел в Иран21.08.2018 10:14
В мэры Волгограда метят бывший вице-губернатор, фельдшер и студентка-дипломница18.08.2018 10:51
Избирком Волгоградской области дал добро на подготовку пенсионного референдума в регионе врачу и общественнику17.08.2018 11:14
Кандидаты в Волжскую гордуму Волгоградской области отчитались о ломаных грошах и драгоценностях16.08.2018 10:15
Лидеры каспийской "пятерки" подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря14.08.2018 08:51
В Волгограде не торопятся приостанавливать членство в партии единоросса после гибели в ДТП семьи13.08.2018 16:57
В Волгограде бизнесмен-дзюдоист отказался от борьбы за мандат депутата03.08.2018 13:02
ЛДПР ведет в Волгоградскую гордуму кандидатов-миллионеров31.07.2018 14:08
Администрация Волгограда назвала причину отказа коммунистам в проведении митинга на площади Ленина25.07.2018 10:57
Главу Волжского помогут выбрать чиновники администрации Волгоградской области24.07.2018 16:55
Государственная дума проголосовала за повышение пенсионного возраста19.07.2018 13:22
В Волгограде профсоюзы отдельно от КПРФ проведут митинг против повышения пенсионного возраста18.07.2018 18:13
Власти Волгограда дали добро на митинг против пенсионной реформы18.07.2018 09:08
Реклама