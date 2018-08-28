В Волгоградской области беспилотники будут глушить и сбивать









Специальные учения по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БЛА) условного противника пройдут в Волгоградской области в районе аэродрома "Мариновка". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), мобильные подразделения по противодействию БЛА, в которые входят специалисты радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, применят станции радиопомех, зенитное и снайперское вооружение.

Отмечается, что особенностью учения станет практическое применение новых способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Всего к учению привлечено около 1 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.



