В Волгоградской области беспилотники будут глушить и сбивать

Общество 28.08.2018 12:06
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28.08.2018 12:06
Специальные учения по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БЛА) условного противника пройдут в Волгоградской области в районе аэродрома "Мариновка". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), мобильные подразделения по противодействию БЛА, в которые входят специалисты радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, применят станции радиопомех, зенитное и снайперское вооружение.
Отмечается, что особенностью учения станет практическое применение новых способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Всего к учению привлечено около 1 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.
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