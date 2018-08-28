Подробности кровавой бойни у Царицынской оперы в Волгограде: в жертву стреляли и резали

Расследования 28.08.2018 10:59
735 3
28.08.2018 10:59
Стали известны обстоятельства “разборки”, случившейся в понедельник вечером у Царицынской оперы. Как сообщили ИА “Высота 102” в СУ СК России по Волгоградской области, около в 19:00 поступило сообщение об обнаруженном около ресторана “Гелидор” теле 43-летнего мужчины. На трупе были колото-резанные и огнестрельные ранения шеи и туловища. Позже был задержан подозреваемый в убийстве. Он признался в преступлении и сказал, что пошел на него из-за возникшего между ним и жертвой конфликта.
Задержанный рассказал, что около 18:00 встретился со своим знакомым, после чего завязалась ссора. Тогда он достал пистолет "Вальтер" и несколько раз выстрелил в соперника. Но из-за осечки оружия тому удалось сбежать. Догнав его, злоумышленник добил мужчину ударами ножа. Потерпевший пытался сопротивляться и сам ударил ножом подозреваемого, но на этом силы его иссякли и он умер.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям “Убийство” и “Незаконный оборот оружия”.
Реклама
Популярное по теме
14.08.2018 20:53
6132 2
14.08.2018 18:37
5527 32
06.08.2018 09:55
5105 7
Задержан водитель из Тюмени после смертельного ДТП в Волгоградской области28.08.2018 10:10
Расследования 28.08.2018 10:10
1461 1 Обсудить
Задержанного с наркотиками сотрудника ФСБ из Крыма поместили в СИЗО Волгограда27.08.2018 14:13
Расследования 27.08.2018 14:13
4808 24 Обсудить
В Волгограде осужденному за смерть пациентки пластическому хирургу дали еще немного времени27.08.2018 10:45
Расследования 27.08.2018 10:45
7162 22 Обсудить
Жительница Волжского порезала палец и обвинила знакомого в убийстве25.08.2018 17:31
Расследования 25.08.2018 17:31
4980 0 Обсудить
Экс-декана юрфака Волгоградского института бизнеса оставили под арестом25.08.2018 13:30
Расследования 25.08.2018 13:30
4131 0 Обсудить
В Волгограде разберут причал, где швартовался затонувший на Волге катамаран24.08.2018 15:50
Расследования 24.08.2018 15:50
6475 16 Обсудить
В Волгограде осудили грабителя, срывавшего с женщин золотые цепочки24.08.2018 08:22
Расследования 24.08.2018 08:22
1606 2 Обсудить
Жителю Волгограда смягчили приговор за рукоприкладство в караоке-клубе23.08.2018 14:03
Расследования 23.08.2018 14:03
3262 3 Обсудить
В Волгоградской области начальнику районного отдела судебных приставов вынесли приговор за взятку23.08.2018 11:52
Расследования 23.08.2018 11:52
4585 6 Обсудить
В Волгограде суд приговорил экс-наркополицейских к серьезным тюремным срокам22.08.2018 19:56
Расследования 22.08.2018 19:56
6439 7 Обсудить
В Волгограде за мошенничество с землей под "Крестьянское подворье" возбуждено уголовное дело22.08.2018 15:44
Расследования 22.08.2018 15:44
7473 10 Обсудить
Жителя Волгоградской области приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство из-за корысти22.08.2018 14:32
Расследования 22.08.2018 14:32
1769 3 Обсудить
В Волгоградской области дальнобойщика из Дагестана осудили за присвоение груза с парфюмерией22.08.2018 12:01
Расследования 22.08.2018 12:01
1979 1 Обсудить
В Волгограде судят рэкетира с оптового рынка22.08.2018 11:02
Расследования 22.08.2018 11:02
4284 4 Обсудить
Житель Волгоградской области насмерть забил собутыльника в отместку за удар доской по голове21.08.2018 18:00
Расследования 21.08.2018 18:00
2601 0 Обсудить
Реклама