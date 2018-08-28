Расследования

Подробности кровавой бойни у Царицынской оперы в Волгограде: в жертву стреляли и резали

Расследования 28.08.2018 10:59
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28.08.2018 10:59


Стали известны обстоятельства “разборки”, случившейся в понедельник вечером у Царицынской оперы. Как сообщили ИА “Высота 102” в СУ СК России по Волгоградской области, около в 19:00 поступило сообщение об обнаруженном  около ресторана “Гелидор” теле 43-летнего мужчины. На трупе были колото-резанные и огнестрельные ранения шеи и туловища. Позже был задержан подозреваемый в убийстве. Он признался в преступлении и сказал, что пошел на него из-за возникшего между ним и жертвой  конфликта.
Задержанный рассказал, что около 18:00 встретился со своим знакомым, после чего  завязалась ссора. Тогда он достал пистолет "Вальтер" и несколько раз выстрелил в соперника. Но из-за осечки оружия  тому удалось сбежать. Догнав его, злоумышленник добил мужчину ударами ножа. Потерпевший пытался сопротивляться  и сам ударил  ножом подозреваемого, но на этом силы его иссякли и он умер. 
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям “Убийство” и “Незаконный оборот оружия”.

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