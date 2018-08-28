В Волгоградской области подготовились к досрочному голосованию

Выборы 28.08.2018 10:48
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28.08.2018 10:48
Досрочное голосование будет проводиться в Волгоградской области с 29 августа по 4 сентября. Как сообщили ИА "Высота 102" в избирательной комиссии Волгоградской области, в этот период проголосовать досрочно можно будет в территориальных избирательных комиссиях, а с 5 по 8 сентября - в участковых. Избирком Волгоградской области на своем сайте разметил баннер, при переходе по которому доступны схемы одномандатных избирательных округов на предстоящих 9 сентября выборах депутатов городских дум Волгограда, Волжского и Камышина.
Напомним, что в единый день голосования в Волгоградской области пройдут выборы в 156 органов местного самоуправления на территории 22 муниципальных районов и в 3 городских округах.
В настоящее время территориальными органами внутренних дел совместно с сотрудниками Росгвардии, представителями подразделений МЧС России и иных ведомств завершается обследование помещений для голосования на предмет соблюдения безопасности. В целом в период подготовки к выборам и непосредственно в день голосования задействованы более 2 тысяч сотрудников полиции. На избирательных участках, расположенных в городских округах и административных центрах муниципальных районов, полицейские будут использовать ручные и стационарные металлодетекторы. К охране общественного порядка привлечены также сотрудники Росгвардии, курсанты академии МВД и дружинники.
Отметим, всего в единый день голосования в Волгоградской области откроются 666 избирательных участков. Общее количество избирателей – 1 153 503 человек.
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