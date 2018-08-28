Расследования 28.08.2018 10:10
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28.08.2018 10:10
Задержан один из участников ДТП под Камышином, которое унесло жизни двоих человек. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, это 53-летний водитель “ВАЗ-2107” из Тюменской области. По предварительным данным, в понедельник около 6:40 на 475/226 километре трассы Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" отечественная легковушка выехала на встречную полосу и там столкнулась с “Hyundai Equus”. От удара иномарка ушла на полосу, по которой ехал “ВАЗ”, и врезалась в “Suzuki SX4”. “Suzuki” управляла 43-летняя женщина, она и ее ровесница-пассажирка погибли в аварии, 11-ти и 21-летние пассажирки госпитализированы. В больнице находятся 29-летний водитель автомашины “Hyundai” и 29-летняя женщина, а также трех- и пятилетние мальчики, которые находились в салоне. Возбуждено уголовное дело.
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