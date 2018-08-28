Телекурьер

В Волго-Ахтубинской пойме священных цветов стало больше

Телекурьер 28.08.2018 09:55
2046 10
28.08.2018 09:55


Одно из самых красивых мест нашего региона - пойма скрывает множество тайн. К ним относится и озеро лотосов. Посмотреть на лотосы приезжают из разных уголков России. Да и жителям города стоит поторопиться, ведь такую красоту они смогут наблюдать лишь до конца августа.
Подробности - в видеорепортаже "Муниципального телевидения Волгограда".

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзлом
Популярное по теме
В Волго-Ахтубинской пойме священных цветов стало больше
28.08.2018 09:55
1971 10
Бизнес-леди устроили хэнд-мейд-ярмарку для волгоградцев
27.08.2018 19:10
1394 6
В одной из поликлиник Волгоградской области детей лечил человек, не имеющий никакого отношения к медицине
31.07.2018 11:40
0 11
Телекурьер
27.08.2018 19:10
Телекурьер 27.08.2018 19:10
1462 6 Обсудить

0
Далее
Телекурьер
31.07.2018 11:40
Телекурьер 31.07.2018 11:40
24374 11 Обсудить

0
Далее
Телекурьер
25.05.2018 21:30
Телекурьер 25.05.2018 21:30
55240 17 Обсудить

0
Далее
Телекурьер
11.04.2018 14:33
Телекурьер 11.04.2018 14:33
44478 57 Обсудить

0
Далее
Телекурьер
25.03.2018 06:06
Телекурьер 25.03.2018 06:06
19181 0 Обсудить

0
Далее
Телекурьер
02.03.2018 09:42
Телекурьер 02.03.2018 09:42
17965 24 Обсудить

0
Далее
Телекурьер
30.01.2018 15:23
Телекурьер 30.01.2018 15:23
36311 18 Обсудить

0
Далее
Телекурьер
26.01.2018 16:35
Телекурьер 26.01.2018 16:35
12636 43 Обсудить

0
Далее
Телекурьер
18.12.2017 21:00
Телекурьер 18.12.2017 21:00
63065 16 Обсудить

0
Далее
Телекурьер
22.11.2017 12:24
Телекурьер 22.11.2017 12:24
37694 34 Обсудить

0
Далее
Телекурьер
15.11.2017 09:31
Телекурьер 15.11.2017 09:31
23729 33 Обсудить

0
Далее
Телекурьер
03.11.2017 13:05
Телекурьер 03.11.2017 13:05
18427 19 Обсудить

0
Далее
Телекурьер
02.11.2017 16:39
Телекурьер 02.11.2017 16:39
5256 6 Обсудить

0
Далее
Телекурьер
29.08.2017 09:32
Телекурьер 29.08.2017 09:32
69965 3 Обсудить

0
Далее
Телекурьер
17.08.2017 10:12
Телекурьер 17.08.2017 10:12
13409 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:59
Подробности кровавой бойни у Царицынской оперы в Волгограде: в жертву стреляли и резалиСмотреть фотографии
10:55
Лучшая поп-группа 2018 года выступила в Котельниково на празднике «ЕвроХима»Смотреть фотографии
10:48
В Волгоградской области подготовились к досрочному голосованиюСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской облдуме оценят публичное поведение депутатаСмотреть фотографии
10:10
Задержан водитель из Тюмени после смертельного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:55
В Волго-Ахтубинской пойме священных цветов стало большеСмотреть фотографии
09:20
Двое мужчин и девочка сгорели в частном доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде один человек погиб при “разборке” у “Царицынской оперы”
20:44
Пострадавшую в смертельном ДТП под Камышином девушку эвакуировали в ВолгоградСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде подъезд девятиэтажки остается «недоступной средой» для инвалида Cмотреть видео
17:44
Управляющая компания в Волгограде бросилась «в атаку» на журналистов и семью инвалида Смотреть фотографииCмотреть видео
16:28
В магазинах Волгограда изъяли партию запрещенных в России рыболовных китайских сетейСмотреть фотографии
15:53
Хирург из Новосибирска прооперировал жительницу Волгограда, которой сын искал лекарство по объявлениямСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде при поддержке ЛУКОЙЛа впервые прошел Фестиваль молодежи «БЕРЕГ – 2018»Смотреть фотографии
14:52
ЧП в колонии: в Волгоградской области заключенные избили сотрудников ИКСмотреть фотографии
14:50
Чиновники администрации Советского района Волгограда «вырыли себе яму»Смотреть фотографии
14:20
В Волгограде депутат Госдумы в преддверии Дня знаний назвала почетных работников образования РФСмотреть фотографииCмотреть видео
14:13
Задержанного с наркотиками сотрудника ФСБ из Крыма поместили в СИЗО Волгограда Смотреть фотографии
13:08
Доска позора: На юге Волгограда высаженные аллеи погибают без водыСмотреть фотографии
12:51
На подъеме: В Волгоградской области установили 153 новых лифта по программе капремонтаСмотреть фотографии
12:33
Денис Майданов отработает за 1,5 миллиона рублей пропущенный из-за траура концерт в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
Volkswagen Touareg: тест-драйв новинкиСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде осужденному за смерть пациентки пластическому хирургу дали еще немного времениСмотреть фотографии
10:01
АО «КАУСТИК» стал первым отечественным производителем спортивной магнезии для гимнастовСмотреть фотографии
07:49
ФНПЦ «Титан-Баррикады» запросил пеню с волгоградского метзавода в сумме 68,2 млн рублейСмотреть фотографии
20:58
В Волгограде проигранный "Ротором" матч закончился скандаломСмотреть фотографииCмотреть видео
20:09
Затяжное пике: "Ротор" проиграл воронежскому "Факелу" на "Волгоград Арене"Смотреть фотографии
18:47
Министр спорта РФ наградил победителей турнира «Кожаный мяч»Смотреть фотографии
18:27
«Мы на одной волне»: Павел Колобков готов поддержать все спортивные проекты Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:41
В Волгоградской области на арбузном фестивале съели и «размочили» несколько тонн сладкой ягодыСмотреть фотографии
Реклама
 