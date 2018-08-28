Двое мужчин и девочка сгорели в частном доме в Волгоградской области

Происшествия 28.08.2018 09:20
2381 0
28.08.2018 09:20
Три человека, в том числе маленький ребёнок, погибли минувшей ночью при пожаре в Котово. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в 02:48 поступил сигнал о возгорании в частном доме на улице Зелёной. В деревянном строении горела кровля. Пожарные расчёты пожарно-спасательной части №43 потушили пламя в 03:05.
В экстренных службах региона информагентству уточнили, что при пожаре погибли двое мужчин 69 и 33 лет и трехлетняя девочка. Сейчас выясняются причины трагедии.
Фото ГУ МЧС России по Волгоградской области
Реклама
Популярное по теме
04.08.2018 20:12
8285 0
06.08.2018 15:39
6305 11
27.08.2018 14:52
5029 14
В Волгограде один человек погиб при “разборке” у “Царицынской оперы”27.08.2018 20:56
Происшествия 27.08.2018 20:56
14578 8 Обсудить
Пострадавшую в смертельном ДТП под Камышином девушку эвакуировали в Волгоград27.08.2018 20:44
Происшествия 27.08.2018 20:44
2055 0 Обсудить
ЧП в колонии: в Волгоградской области заключенные избили сотрудников ИК27.08.2018 14:52
Происшествия 27.08.2018 14:52
5518 14 Обсудить
В Волгоградской области селян эвакуировали из-за вспыхнувшего сена26.08.2018 10:09
Происшествия 26.08.2018 10:09
2736 0 Обсудить
В Волгоградской области пешеход попал под поезд25.08.2018 15:13
Происшествия 25.08.2018 15:13
2767 0 Обсудить
В Волгоградской области задержали «коллекционера» штрафов за нарушение ПДД25.08.2018 12:05
Происшествия 25.08.2018 12:05
2597 0 Обсудить
Пенсионер из Москвы с семилетним ребенком попал в ДТП под Волгоградом25.08.2018 10:30
Происшествия 25.08.2018 10:30
1688 0 Обсудить
В Волгограде сгорела торговая палатка25.08.2018 10:00
Происшествия 25.08.2018 10:00
1713 0 Обсудить
Пять человек на внедорожнике пострадали в ДТП у Волжской ГЭС в Волгограде24.08.2018 19:56
Происшествия 24.08.2018 19:56
4683 1 Обсудить
В Волгоградской области спасли от браконьеров 1,5 тысячи раков24.08.2018 15:01
Происшествия 24.08.2018 15:01
2946 2 Обсудить
В Волгограде голодные разбойники отобрали пиццу у курьера24.08.2018 11:31
Происшествия 24.08.2018 11:31
2706 31 Обсудить
В Волгоградской области после ДТП сгорели грузовик и "Газель", водители погибли24.08.2018 08:57
Происшествия 24.08.2018 08:57
3786 2 Обсудить
Через границу Волгоградской области пытались перевезти джип в фуре23.08.2018 13:34
Происшествия 23.08.2018 13:34
22091 1 Обсудить
Внедорожник-убийца: ребенок и женщина погибли в страшной аварии на федеральной трассе "Волгоград-Сызрань"23.08.2018 10:23
Происшествия 23.08.2018 10:23
9015 20 Обсудить
В Волгограде лихач на мусоровозе протаранил такси, есть пострадавшие23.08.2018 10:19
Происшествия 23.08.2018 10:19
2043 2 Обсудить
Реклама