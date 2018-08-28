Двое мужчин и девочка сгорели в частном доме в Волгоградской области





Три человека, в том числе маленький ребёнок, погибли минувшей ночью при пожаре в Котово. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в 02:48 поступил сигнал о возгорании в частном доме на улице Зелёной. В деревянном строении горела кровля. Пожарные расчёты пожарно-спасательной части №43 потушили пламя в 03:05.

В экстренных службах региона информагентству уточнили, что при пожаре погибли двое мужчин 69 и 33 лет и трехлетняя девочка. Сейчас выясняются причины трагедии.