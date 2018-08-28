В Волгограде и Волжском снова пройдут митинги против пенсионной реформы

Общество 28.08.2018 12:00
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28.08.2018 12:00
Очередные митинги против повышения пенсионного возраста проведут коммунисты Волгограда и Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сталинградского обкома КПРФ, в Волгограде акция протеста пройдет у здания Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе в четверг, 30 августа, в 17.00. В этот же день у бассейна Центрального стадиона будут митинговать волжане.
Кроме проведения протестных мероприятий КПРФ ведет подготовку к Всероссийскому референдуму по данному вопросу. Напомним, ЦИК дала согласие на создание инициативных групп в регионах, после регистрации эти группы должны собрать 2 млн подписей граждан России, чтобы президент РФ объявил референдум. Документы уже поданы на регистрацию в избирательную комиссию Волгоградской области. Между тем, облизбирком уже зарегистрировал одну инициативную группу по проведению референдума, не имеющую отношения к коммунистам.
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