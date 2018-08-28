В Волгограде и Волжском снова пройдут митинги против пенсионной реформы





Очередные митинги против повышения пенсионного возраста проведут коммунисты Волгограда и Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сталинградского обкома КПРФ, в Волгограде акция протеста пройдет у здания Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе в четверг, 30 августа, в 17.00. В этот же день у бассейна Центрального стадиона будут митинговать волжане.