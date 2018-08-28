В Волгоградской облдуме оценят публичное поведение депутата





Сегодня в Волгоградской областной думе состоится заседание комиссии по вопросам регламента и депутатской этике, на которой планируется рассмотреть инцидент, произошедший на последнем заседании регпарламента. Как сообщили ИА «Высота 102» в облдуме. Члены комиссии дадут оценку поведению депутата Александра Осипова, который 3 июля устроил перепалку со своим коллегой Михаилом Таранцовым, допустив нелицеприятные и непарламентские выражения в адрес нардепа.

Этот вопрос должны были рассмотреть еще в конце июля, однако тогда не удалось собрать кворум. Сегодня будет предпринята вторая попытка обсудить инцидент, который имел широкий общественный резонанс.

Как следует из положения комиссии, по итогам рассмотрения вопроса о нарушении правил депутатской этики, в случае установления комиссий факта нарушения данных правил она вправе принять решение рекомендовать председателю думы оказать на депутата, допустившего нарушение правил депутатской этики следующие меры воздействия:

предупредить о недопустимости нарушения правил депутатской этики;

лишить права выступления на одном или двух заседаниях думы с участием этого депутата;

рекомендовать депутату принести публичное извинение, в том числе и через средства массовой информации в случае, если такое нарушение было допущено через них.

Депутат думы, не согласный с решением комиссии или принятым в отношении него решением председателя думы, вправе обратиться к областной думе с заявлением о несогласии с принятыми решениями, и поставить вопрос о рассмотрении своего заявления на Совете думы или включении его на рассмотрение думы.

Напомним, председателем комиссии по вопросам регламента и депутатской этике является Евгений Шамаеаев, заместителем – Михаил Таранцов. Члены комиссии – Владимир Ефимов, Станислав Коротков, Наталья Семенова, Ирина Соловьева, Иван Мордвинцев, Александр Осипов. Последний, к слову, некоторое время также возглавлял комиссию по вопросам регламента и депутатской этике. И уже являлся фигурантом разбирательств комиссии в связи с конфликтом со своим коллегой – Алексеем Михеевым. Однако решение комиссии так и не было озвучено публично.







