В Волгограде один человек погиб при “разборке” у “Царицынской оперы”

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Происшествия 27.08.2018 20:56
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27.08.2018 20:56
Один человек погиб сегодня вечером в ходе конфликта в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” источники, по предварительным данным, между двумя мужчинами был давняя ссора. Драка произошла неподалеку от “Царицынской оперы”. Второй участник инцидента задержан. В настоящее время территория на Малом проспекте около "Царицынской оперы" оцеплена, на месте происшествия работают следователи.
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