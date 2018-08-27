Происшествия

Пострадавшую в смертельном ДТП под Камышином девушку эвакуировали в Волгоград

Происшествия 27.08.2018 20:44
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27.08.2018 20:44


Пострадавшую в ДТП девушку в тяжелом состоянии эвакуировали вертолетом из Камышина. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, у 21-летней пациентки диагностировали  перелом позвонка с повреждением спинного мозга, перелом лицевых костей черепа, ушиб головного мозга  и другие травмы.
По предварительным данным, эти повреждения она получила в автоаварии, произошедшей на трассе “Сызрань-Саратов -Волгоград”. утром при столкновении трех легковушек из Тюменской, Ульяновской и Челябинской областей. В ДТП погибли два и пострадали четыре человека. Все они возвращались домой из отпусков.

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