Только 18% жителей Волгоградской области обратились за компенсацией по «советским» страховым полисам





На сегодняшний день за компенсационными выплатами по договорам накопительного личного страхования «советского времени» обратились 186 тысяч жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Центре по организации компенсационных выплат ПАО СК «Росгосстрах», при этом на 1 января 1992 года в регионе было заключено 1 млн 081 тысяча договоров, сумма уплаченных взносов по которым составила 605 млн рублей.

«Возможно, кто-то не знает, что может получить компенсации по «дореформенным» договорам накопительного личного страхования, действовавшим на 1 января 1992 года. У кого-то не осталось на руках страховых свидетельств, подтверждающих взносы, и поэтому они не обращаются за компенсацией. Хочу подчеркнуть, – говорит руководитель Центра по организации компенсационных выплат ПАО СК «Росгосстрах» Татьяна Бабурина, – что при отсутствии документов мы можем помочь проверить информацию по договорам. При обращении в Расчетный центр компенсационных выплат надо указать в заявлении как можно больше данных: фамилию, имя, отчество страхователя/застрахованного, вид страхования и хотя бы приблизительно сроки действия договора».

ПАО СК «Росгосстрах», как и ранее, остается уполномоченным агентом Правительства РФ по выплате долгов государства по «советским» страховым полисам по договорам, заключенным до 1 января 1992 года. По статистике, действовавшие на эту дату договоры долгосрочного страхования детей к совершеннолетию, к бракосочетанию, дополнительной пенсии, заключенные в Госстрахе, входившем в то время в структуру Минфина, имели почти 52,5 млн человек. Общая сумма взносов по ним на тот момент исчислялась миллиардами рублей. Однако в результате рыночных реформ и экономического кризиса начала 90-х годов эти взносы обесценились: 1000 рублей старого образца превратились в 1 рубль.

В 1995 году государство законодательно признало страховые взносы своим внутренним долгом, обязавшись вернуть их населению по аналогии с банковскими вкладами. Агентом государства был назначен «Росгосстрах». Проект по выплате компенсаций по «советским» страховым полисам был рассчитан на десять лет. Вместе с тем, отметила Татьяна Бабурина, на сегодняшний день в целом по стране менее трети граждан, имеющих законные основания на получение компенсаций, воспользовались этим правом, и подчеркнула, что «следует поторопиться, так как программа по выплате компенсаций уже действует более 10 лет и может быть закрыта. Размер компенсации зависит от суммы взносов и от года рождения получателя. Если же страхователь или застрахованный уже ушли из жизни, то наследникам положена компенсация на оплату ритуальных услуг».

Итак, если вы гражданин России до 1991 года рождения включительно, и на 1 января 1992 года у вас был действующий договор по накопительному личному страхованию, обратитесь в «Росгосстрах».

Подробную информацию о компенсационных выплатах можно узнать на сайте «Росгосстраха» www.rgs.ru в разделе «Страхование. Компенсационные выплаты» или обратившись в Контакт-центр компании по телефону 8-800-200-0-900.

Документы на компенсационную выплату можно отправить по почтовому адресу: 390046, г. Рязань, ул. Введенская. Д.110. Расчетный центр Компенсационных выплат. Или выслать по электронной почте на e-mail: [email protected]



