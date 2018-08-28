Финграмотность

Только 18% жителей Волгоградской области обратились за компенсацией по «советским» страховым полисам

Финграмотность 28.08.2018 08:41
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28.08.2018 08:41


На сегодняшний день за компенсационными выплатами по договорам накопительного личного страхования «советского времени» обратились 186 тысяч жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Центре по организации компенсационных выплат ПАО СК «Росгосстрах», при этом на 1 января 1992 года в регионе было заключено 1 млн 081 тысяча договоров, сумма уплаченных взносов по которым составила 605  млн рублей. 
«Возможно, кто-то не знает, что может получить компенсации по «дореформенным» договорам накопительного личного страхования, действовавшим на 1 января 1992 года. У кого-то не осталось на руках страховых свидетельств, подтверждающих взносы, и поэтому они не обращаются за компенсацией. Хочу подчеркнуть, – говорит руководитель Центра по организации компенсационных выплат ПАО СК «Росгосстрах» Татьяна Бабурина, – что при отсутствии документов мы можем помочь проверить информацию по договорам. При обращении в Расчетный центр компенсационных выплат надо указать в заявлении как можно больше данных: фамилию, имя, отчество страхователя/застрахованного, вид страхования и хотя бы приблизительно сроки действия договора».
ПАО СК «Росгосстрах», как и ранее, остается уполномоченным агентом Правительства РФ по выплате долгов государства по «советским» страховым полисам по договорам, заключенным до 1 января 1992 года. По статистике, действовавшие на эту дату договоры долгосрочного страхования детей к совершеннолетию, к бракосочетанию, дополнительной пенсии, заключенные в Госстрахе, входившем в то время в структуру Минфина, имели почти 52,5 млн человек. Общая сумма взносов по ним на тот момент исчислялась миллиардами рублей. Однако в результате рыночных реформ и экономического кризиса начала 90-х годов эти взносы обесценились: 1000 рублей старого образца превратились в 1 рубль.
В 1995 году государство законодательно признало страховые взносы своим внутренним долгом, обязавшись вернуть их населению по аналогии с банковскими вкладами. Агентом государства был назначен «Росгосстрах». Проект по выплате компенсаций по «советским» страховым полисам был рассчитан на десять лет. Вместе с тем, отметила Татьяна Бабурина, на сегодняшний день в целом по стране менее трети граждан, имеющих законные основания на получение компенсаций, воспользовались этим правом, и подчеркнула, что «следует поторопиться, так как программа по выплате компенсаций уже действует более 10 лет и может быть закрыта. Размер компенсации зависит от суммы взносов и от года рождения получателя. Если же страхователь или застрахованный уже ушли из жизни, то наследникам положена компенсация на оплату ритуальных услуг».
Итак, если вы гражданин России до 1991 года рождения включительно, и на 1 января 1992 года у вас был действующий договор по накопительному личному страхованию, обратитесь в «Росгосстрах». 
Подробную информацию о компенсационных выплатах можно узнать на сайте «Росгосстраха» www.rgs.ru в разделе «Страхование. Компенсационные выплаты» или обратившись в Контакт-центр компании по телефону 8-800-200-0-900.
Документы на компенсационную выплату можно отправить по почтовому адресу: 390046, г. Рязань, ул. Введенская. Д.110. Расчетный центр Компенсационных выплат. Или выслать по электронной почте на e-mail: [email protected]

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