Газетный киоск

Бизнес-леди устроили хэнд-мейд-ярмарку для волгоградцев

Газетный киоск 27.08.2018 19:10
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27.08.2018 19:10


Смотрите сегодня на канале МТВ в 20-30 в программе «Время новостей»:
• В Волгоградской области можно сфотографироваться с лотосами: где растет священный цветок?
• Аллея для прогулок, выставка военной техники и спортплощадка с видом на Волгу: в каком районе города-героя появится новая набережная?
• В центре Волгограда ввели круговое движение: где водителям станет удобнее выезжать на Нулевую продольную?
• «Сделано женщиной — сделано в Волгограде»: чем удивили волгоградцев успешные бизнес-леди?
Также корреспонденты МТВ побывали на празднике двора и расскажут все о погоде на ближайшие сутки. А волгоградцы поделятся своими новостями.

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