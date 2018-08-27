Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде подъезд девятиэтажки остается «недоступной средой» для инвалида

Аналитика 27.08.2018 20:00
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27.08.2018 20:00



Смотрите сегодня в программе: Министр спорта РФ пообещал Волгоградской области поддержать ее  проекты. Болельщики «Ротора» взбунтовались  после очередного проигрыша команды. В деле пластического хирурга, осужденного за смерть пациентки, не поставлена точка. В Волгограде УК предлагает убрать пандус, нарушающий права инвалидов.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.

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