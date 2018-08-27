





Смотрите сегодня в программе: Министр спорта РФ пообещал Волгоградской области поддержать ее проекты. Болельщики « Ротора » взбунтовались после очередного проигрыша команды. В деле пластического хирурга, осужденного за смерть пациентки, не поставлена точка. В Волгограде УК предлагает убрать пандус, нарушающий права инвалидов.

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