Экология 27.08.2018 16:28
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27.08.2018 16:28
Партию рыболовных сетей из синтетических материалов, произведенных в Китае и запрещенных для реализации на территории РФ, изъяли в магазинах Волгограда. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков, всего было изъято 49 сетей. В рейде, который проводился с целью проверки законности реализации орудий лова водных биологических ресурсов, приняли участие представители природоохранной прокуратуры и сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.
В настоящее время материалы проверки переданы в контролирующие органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к
административной ответственности по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена).
Кроме того, в ходе проверки установлен сайт интернет-магазина, где нарушители приобретали запрещенные орудия лова для дальнейшей розничной продажи. В Центральный районный суд Волгограда направлено исковое заявление о признании информации распространяемой на данном интернет ресурсе незаконной и его блокирование.
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