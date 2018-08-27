Экология

В магазинах Волгограда изъяли партию запрещенных в России рыболовных китайских сетей

Экология 27.08.2018 16:28
585 1
27.08.2018 16:28



Партию рыболовных сетей из синтетических материалов, произведенных в Китае и запрещенных для реализации на территории РФ, изъяли в магазинах Волгограда. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков, всего было изъято 49 сетей. В рейде, который проводился с целью проверки законности реализации орудий лова водных биологических ресурсов, приняли участие представители природоохранной прокуратуры и сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. 
В настоящее время материалы проверки переданы в контролирующие органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к
административной ответственности по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена).
Кроме того, в ходе проверки установлен сайт интернет-магазина, где нарушители приобретали запрещенные орудия лова для дальнейшей розничной продажи. В Центральный районный суд Волгограда направлено исковое заявление о признании информации распространяемой на данном интернет ресурсе незаконной и его блокирование.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
В Волгоградской области сезон пожаров на закрытом полигоне ТБО в Калаче-на-Дону - в разгаре
30.07.2018 13:15
3428 14
Пляжи Волгограда и Волжского не прошли проверку на бактерии
22.08.2018 16:55
3276 7
Питомцы зоосада волгоградского монастыря готовятся к новоселью в "Обители птиц"
13.08.2018 17:11
1907 3
Экология
27.08.2018 13:08
Экология 27.08.2018 13:08
5791 13 Обсудить

0
Далее
Экология
26.08.2018 08:34
Экология 26.08.2018 08:34
3455 0 Обсудить

0
Далее
Экология
25.08.2018 12:03
Экология 25.08.2018 12:03
6386 0 Обсудить

0
Далее
Экология
24.08.2018 13:44
Экология 24.08.2018 13:44
1916 7 Обсудить

0
Далее
Экология
22.08.2018 16:55
Экология 22.08.2018 16:55
4247 7 Обсудить

0
Далее
Экология
22.08.2018 10:11
Экология 22.08.2018 10:11
1789 3 Обсудить

0
Далее
Экология
20.08.2018 06:49
Экология 20.08.2018 06:49
3043 5 Обсудить

0
Далее
Экология
19.08.2018 11:37
Экология 19.08.2018 11:37
6733 0 Обсудить

0
Далее
Экология
16.08.2018 12:08
Экология 16.08.2018 12:08
6427 5 Обсудить

0
Далее
Экология
13.08.2018 17:11
Экология 13.08.2018 17:11
3685 3 Обсудить

0
Далее
Экология
13.08.2018 16:52
Экология 13.08.2018 16:52
3111 3 Обсудить

0
Далее
Экология
10.08.2018 15:22
Экология 10.08.2018 15:22
4967 8 Обсудить

0
Далее
Экология
07.08.2018 14:25
Экология 07.08.2018 14:25
7539 44 Обсудить

0
Далее
Экология
07.08.2018 11:30
Экология 07.08.2018 11:30
1597 4 Обсудить

0
Далее
Экология
06.08.2018 17:16
Экология 06.08.2018 17:16
2678 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:44
Управляющая компания в Волгограде бросилась «в атаку» на журналистов и семью инвалидаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:28
В магазинах Волгограда изъяли партию запрещенных в России рыболовных китайских сетейСмотреть фотографии
15:53
Хирург из Новосибирска прооперировал жительницу Волгограда, которой сын искал лекарство по объявлениямСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде при поддержке ЛУКОЙЛа впервые прошел Фестиваль молодежи «БЕРЕГ – 2018»Смотреть фотографии
14:52
ЧП в колонии: в Волгоградской области заключенные избили сотрудников ИКСмотреть фотографии
14:50
Чиновники администрации Советского района Волгограда «вырыли себе яму»Смотреть фотографии
14:20
В Волгограде депутат Госдумы в преддверии Дня знаний назвала почетных работников образования РФСмотреть фотографииCмотреть видео
14:13
Задержанного с наркотиками сотрудника ФСБ из Крыма поместили в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
13:08
Доска позора: На юге Волгограда высаженные аллеи погибают без водыСмотреть фотографии
12:51
На подъеме: В Волгоградской области установили 153 новых лифта по программе капремонтаСмотреть фотографии
12:33
Денис Майданов отработает за 1,5 миллиона рублей пропущенный из-за траура концерт в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
Volkswagen Touareg: тест-драйв новинкиСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде осужденному за смерть пациентки пластическому хирургу дали еще немного времениСмотреть фотографии
10:01
АО «КАУСТИК» стал первым отечественным производителем спортивной магнезии для гимнастовСмотреть фотографии
09:44
Не вернулись из отпуска: В Волгоградской области в ДТП погибли две жительницы Челябинской областиСмотреть фотографии
07:49
ФНПЦ «Титан-Баррикады» запросил пеню с волгоградского метзавода в сумме 68,2 млн рублейСмотреть фотографии
20:58
В Волгограде проигранный "Ротором" матч закончился скандаломСмотреть фотографииCмотреть видео
20:09
Затяжное пике: "Ротор" проиграл воронежскому "Факелу" на "Волгоград Арене"Смотреть фотографии
18:54
Бойкот не удался: В Волгограде на матч "Ротора" с "Факелом" пришли почти 30 тысяч болельщиковСмотреть фотографии
18:47
Министр спорта РФ наградил победителей турнира «Кожаный мяч»Смотреть фотографии
18:27
«Мы на одной волне»: Павел Колобков готов поддержать все спортивные проекты Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:41
В Волгоградской области на арбузном фестивале съели и «размочили» несколько тонн сладкой ягодыСмотреть фотографии
17:16
С риском для жизни: в Волгограде накануне 1 сентября дороги к школам в частном секторе «плачут» от разрухи Смотреть фотографииCмотреть видео
15:49
В Волгограде министр спорта РФ поднял вопросы наследия ЧМ-2018Смотреть фотографии
15:37
В Волгограде взялись за «бодрых пенсионеров»Смотреть фотографии
14:00
Волгоградской области требуются новые чиновникиСмотреть фотографии
12:06
В Волгоград прибыл министр спорта России Павел КолобковСмотреть фотографии
11:11
«Доска позора»: В Волгограде для детей установили «бетонные» аттракционыСмотреть фотографии
10:18
В Волгоградской области ищут предпринимателей для поездки в ИндиюСмотреть фотографии
10:09
В Волгоградской области селян эвакуировали из-за вспыхнувшего сенаСмотреть фотографии
Реклама
 