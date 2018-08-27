







Партию рыболовных сетей из синтетических материалов, произведенных в Китае и запрещенных для реализации на территории РФ, изъяли в магазинах Волгограда. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков, всего было изъято 49 сетей. В рейде, который проводился с целью проверки законности реализации орудий лова водных биологических ресурсов, приняли участие представители природоохранной прокуратуры и сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.

В настоящее время материалы проверки переданы в контролирующие органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к

административной ответственности по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена).

Кроме того, в ходе проверки установлен сайт интернет-магазина, где нарушители приобретали запрещенные орудия лова для дальнейшей розничной продажи. В Центральный районный суд Волгограда направлено исковое заявление о признании информации распространяемой на данном интернет ресурсе незаконной и его блокирование.



