



Сегодня перенесший инсульт жительнице Волгограда Светлане Сидоровой, чей сын Ваня искал редкое лекарство "Нимотоп" по бумажным объявлениям, была проведена операция. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, операцию на базе 25-й клинической больницы скорой медицинской помощи в Волгограде провел врач-нейрохирург, руководитель центра Центра ангионеврологии и нейрохирургии Кирилл Орлов. Этот опытный специалист работает в национальном центре им. академика Мешалкина в Новосибирске.

Перед операцией Кирилл Орлов сообщил журналистам, что цель хирургического вмешательства заключается в профилактике повторного разрыва аневризмы сосудов головного мозга, что чревато большим риском летального исхода. "Нам предстоит поставить стент, который перекроет шейку аневризмы. Он замедляет кровоток аневризмы, она постепенно тромбируется и потом полностью рассасывается", - рассказал Орлов.

"Это операция сложная, в нейрохирургии нет легких операций. Но это современные технологии, которые позволяют достаточно быстро лечить пациентов", - пояснил нейрохирург. По его словам, после таких операций на следующий день пациент может уже идти домой.

Напомним, история Светланы Сидоровой получила широкую огласку после того, как ее несовершеннолетний сын развесил объявления во дворе о том, что его маме требуется "Нимотоп". Обычные листы из школьных тетрадей с текстом, который никого не оставил равнодушным, шестиклассник расклеивал на дверях подъездов. И добрые люди просто не могли не откликнуться.



