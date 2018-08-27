Общество 27.08.2018 15:25
3815 0
27.08.2018 15:25
В Волгограде при полном аншлаге в рамках празднования Дня города прошел Фестиваль молодежи «БЕРЕГ- 2018». В новый парковый комплекс у стадиона «Волгоград Арена» пришли тысячи волгоградцев.
С самого утра здесь работали тематические площадки в формате уличного мероприятия. Граффити художников, фотовыставка «Сушка», интерактивные лектории, мастер-классы – организаторы мероприятия постарались, чтобы на праздник пришла молодежь с разными увлечениями - спортом, модой, музыкой, танцами и дизайном.
Конечно, центром притяжения для музыкальной молодежи стала большая сцена, где весь день в режиме нон-стоп выступала талантливая молодежь.Разминки групп «ATIKA»THE PUHOVIKS, OPFA, Вахтанга, Актагона начались уже с утра. И до позднего вечера продолжились выступлениями групп 5sta family, EverWHo, Мимикрия, Черным по Белому, Чужой праздник, группы-оркестра Moving, струнного квартета SUNLIGHT и других музыкантов и групп.
На малой сцене амфитеатра прошел открытый пикник-квартирник, где молодые исполнители представили новейшие направления музыкальной индустрии. Гости фестиваля познакомились с новыми работами от кавер-групп города.
Генеральным партнером праздника выступила Компания «ЛУКОЙЛ», которая традиционно поддерживает общегородские мероприятия. ЛУКОЙЛ приготовил и свои сюрпризы к празднику – провел викторину с вручением подарков самым её активным участникам.
Как отметили в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», предприятие не первый раз становится партнером организованных городской администрацией праздников, но в таком интересном формате большой молодёжный фестиваль в Волгограде проходит впервые.
«Фестиваль получился очень интересным и стал настоящим праздником для активной волгоградской молодежи. Мы всегда готовы поддерживать начинания, направленные на повышение социальной активности, интеллектуального и творческого потенциала молодых волгоградцев», - отметил заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Олег Богатов.
Реклама
Популярное по теме
29.07.2018 13:18
46838 56
28.07.2018 15:55
46546 27
20.08.2018 13:19
15160 13
Управляющая компания в Волгограде бросилась «в атаку» на журналистов и семью инвалида27.08.2018 17:44
Чиновники администрации Советского района Волгограда «вырыли себе яму»27.08.2018 14:50
В Волгограде депутат Госдумы в преддверии Дня знаний назвала почетных работников образования РФ27.08.2018 14:20
Денис Майданов отработает за 1,5 миллиона рублей пропущенный из-за траура концерт в Волгограде27.08.2018 12:33
В Волгоградской области на арбузном фестивале съели и «размочили» несколько тонн сладкой ягоды26.08.2018 17:41
В Волгограде взялись за «бодрых пенсионеров»26.08.2018 15:37
Волгоградской области требуются новые чиновники26.08.2018 14:00
«Доска позора»: В Волгограде для детей установили «бетонные» аттракционы26.08.2018 11:11
Улицу в Волгограде месяц топят фекалиями25.08.2018 19:39
Сотрудница природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» стала стипендиатом ЮНЕСКО25.08.2018 17:08
В Волгограде начнут строить тротуары25.08.2018 15:52
Произведенный в Волгоградской области катер назвали на международном форуме уникальным25.08.2018 10:17
Инвестиции в детство: В Волгограде обсудили поддержку будущего поколения24.08.2018 17:21
Воскресный уикенд в Волгограде усилят дополнительным транспортом24.08.2018 16:30
Двадцать тонн томатов из Волгоградской области не доехали до Калининграда24.08.2018 15:26
Реклама