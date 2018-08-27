



В Волгограде при полном аншлаге в рамках празднования Дня города прошел Фестиваль молодежи «БЕРЕГ- 2018». В новый парковый комплекс у стадиона «Волгоград Арена» пришли тысячи волгоградцев.

С самого утра здесь работали тематические площадки в формате уличного мероприятия. Граффити художников, фотовыставка «Сушка», интерактивные лектории, мастер-классы – организаторы мероприятия постарались, чтобы на праздник пришла молодежь с разными увлечениями - спортом, модой, музыкой, танцами и дизайном.

Конечно, центром притяжения для музыкальной молодежи стала большая сцена, где весь день в режиме нон-стоп выступала талантливая молодежь.Разминки групп «ATIKA»THE PUHOVIKS, OPFA, Вахтанга, Актагона начались уже с утра. И до позднего вечера продолжились выступлениями групп 5sta family, EverWHo, Мимикрия, Черным по Белому, Чужой праздник, группы-оркестра Moving, струнного квартета SUNLIGHT и других музыкантов и групп.

На малой сцене амфитеатра прошел открытый пикник-квартирник, где молодые исполнители представили новейшие направления музыкальной индустрии. Гости фестиваля познакомились с новыми работами от кавер-групп города.

Генеральным партнером праздника выступила Компания «ЛУКОЙЛ», которая традиционно поддерживает общегородские мероприятия. ЛУКОЙЛ приготовил и свои сюрпризы к празднику – провел викторину с вручением подарков самым её активным участникам.

Как отметили в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», предприятие не первый раз становится партнером организованных городской администрацией праздников, но в таком интересном формате большой молодёжный фестиваль в Волгограде проходит впервые.

«Фестиваль получился очень интересным и стал настоящим праздником для активной волгоградской молодежи. Мы всегда готовы поддерживать начинания, направленные на повышение социальной активности, интеллектуального и творческого потенциала молодых волгоградцев», - отметил заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Олег Богатов.



