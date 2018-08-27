Общество

Управляющая компания в Волгограде бросилась «в атаку» на журналистов и семью инвалида

Общество 27.08.2018 17:44
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27.08.2018 17:44


Странно повел себя сегодня замруководителя УК ООО «Управление жилищным фондом Советского района»  Григорий Мозговой во время обследования пандуса, который  компания установила в многоэтажном доме. Напомним, «Высота 102» рассказывала о ситуации  в материале «Без права на выход: В Волгограде управляющая компания «замуровала» инвалида в квартире». Журналистов представитель УК  обвинил в неправильном, на его взгляд, сюжете,  а семью – в том,  что купили квартиру «не на том», по его мнению, этаже. 
Трынкиных сегодня посетила комиссия с представителями прокуратуры и  администрации Советского района. Появлению съемочной группы они совсем не обрадовались, скорее, наоборот. Во всяком случае,  постоянно заявляли, что  снимать их не надо, а сотрудница администрации  не пожелала даже представиться.  «А вам зачем?». Создавалось впечатление, что здесь – секретный объект,  а присутствующие – также «глубоко» засекреченные люди. 
Сам Мозговой постоянно подчеркивал, что это не обязанность управляющей компании – пандусы делать, а администрации района и социальных органов. Так что все вопросы – к ним. «Просто мы, как очень вежливые и культурные люди,  пошли навстречу жильцам, поставили пандус, а они теперь еще на нас и жалуются», - заявил он. На вопрос - зачем тогда изначально тратить деньги и ставить устройство, которым невозможно пользоваться – уверенный ответ последовал незамедлительно. «Я его сейчас сниму,  и все жильцы под этим подпишутся. Он же мешает, тут ходить  невозможно». Как говорится, без комментариев. 
Ужасающе чувствовала себя в этой ситуации только мама мальчика, Надежда Трынкина. Она постоянно  была вынуждена оправдываться перед комиссией, которая пришла решать проблему и от которой, по сути, зависит, смогут ли они дождаться такого пандуса, который бы и жильцам не мешал, и позволил ее ребенку выходить на улицу. Ведь такое устройство, которое поставили в подъезде, не приспособлено ни для спуска, ни для подъема... 
О ситуации,  об  «очень вежливой и культурной» управляющей компании  - ООО «Управление жилищным фондом Советского района»  - в материале информагентства.


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