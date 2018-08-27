



Трое заключенных, отбывающих наказание в исправительной колонии общего режима в Волжском, обвиняются в применении насилия в отношении сотрудников места лишения свободы. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 321 УК РФ, предусматривающей до 5 лет лишения свободы.

По данным следствия, поздно ночью 19 августа несколько заключенных, спрятав лица под предметами одежды, направились на территорию жилой зоны колонии, где возле заброшенного здания ремонтно-механического цеха стали ожидать незаконную передачу им запрещенных предметов, которые неустановленные пока следствием лица должны были перебросить через забор.

Нарушителей режима заметил младший инспектор исправительного учреждения, который в это время проводил обход территории. Злоумышленники накинулись на сотрудника колонии, а когда услышали, что тот сумел передать информацию о происшествии по рации, убежали в подсобное помещение теплицы. На помощь младшему инспектору подоспели коллеги. Осужденных удалось обнаружить, однако во время пресечения их противоправных действий, они вновь попытались оказать сопротивление, накинувшись на представителей резервной группы исправительного учреждения с кулаками.

Дебоширов удалось усмирить, применив к ним физическую силу. В настоящее время они помещены в штрафной изолятор колонии. Потерпевшими от действий заключенных стали трое сотрудников УФСИН, один из которых сейчас находится в лечебном учреждении.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. В волгоградском управлении Федеральной службы исполнения наказания назначена служебная проверка, которая даст оценку действиям сотрудников колонии. В случае выявления факта превышения ими своих служебных полномочий, органами следствия будет принято соответствующее процессуальное решение.







