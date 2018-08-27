Чиновники администрации Советского района Волгограда «вырыли себе яму»

Общество 27.08.2018 14:50
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27.08.2018 14:50
Жители улицы 35-ой Гвардейской дивизии в Советском районе Волгограда до сих пор ждут, когда сотрудники жилищно-коммунального отдела администрации района выполнят свои обещания – вывезут мусор и обезопасят подвалы, которые остались после сноса гаражей. Ранее на приведение территории в порядок отводился срок до конца прошлой недели. Однако все осталось, как и было - горы мусора, битого стекла и зияющие пропасти погребов.
Напомним, об этой ситуации ИА «Высота 102» сообщало в публикации. Как рассказали жители, мало того, теперь стали исчезать и крышки, которые закрывали некоторые входы в подвалы. «Глубина погребов доходит до 2-3 метров, чего ждут в администрации района – чтобы сюда кто-нибудь свалился и убился?» - негодуют волгоградцы. Отчаявшись дождаться какой-либо реакции чиновников, жители отправили жалобу представителю президента в Южном федеральном округе. К слову, в прошлую пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пригрозил чиновникам и депутатам, чтобы те не давали людям пустых обещаний. «Я много ездил по области, наслушался всяких «наобещалок», краснеть за вас не собираюсь, будете отвечать. А уж если пообещали, то делайте», - заявил он.
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