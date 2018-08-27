В Волгограде депутат Госдумы в преддверии Дня знаний назвала почетных работников образования РФ

Общество 27.08.2018 14:20
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27.08.2018 14:20
На приятной ноте завершилась сегодня традиционная августовская конференция руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Центрального района Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", десятки руководителей и педагогов школ, гимназий и других образовательных учреждений были отмечены наградами и подарками за свою непростую, но очень важную миссию - воспитание и развитие детей. Педагогические работники получили благодарственные письма, грамоты, ценные подарки городской администрации и Волгоградской городской думы. В преддверии Дня знаний девятерым работникам образовательных учреждений Центрального района депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко вручила высокие награды, среди которых - звание "Почетный работник сферы образования РФ", нагрудный знак "Почетный работник общего образования РФ" и почетные грамоты Минобразования РФ. Примечательно, что среди счастливых обладателей наград оказались и герои публикаций "Высоты 102". Так, почетную грамоту Минобразования РФ получила сегодня учительница физкультуры в школе №10 Центрального района Волгограда Валентина Александровна Бутакова (на фото). Преподаватель почти с полувековым стажем работы ведет активную жизнь - занимается растяжкой, гантельной гимнастикой, бегает трусцой, зимой купается в Волге и ходит босиком по снегу, садится на шпагат, делает стойку на голове и плечах.
Подробнее - в видеоматериале информагентства.
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