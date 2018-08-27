Денис Майданов отработает за 1,5 миллиона рублей пропущенный из-за траура концерт в Волгограде

Общество 27.08.2018 12:33
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27.08.2018 12:33
Российский музыкант Денис Майданов выступит с концертом для волгоградцев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, выступление певца будет стоить бюджету области около полутора миллиона рублей. Заказчиком концерта выступило «Агентство туризма и социокультурных проектов». Возможно, концерт Дениса Майданова состоится в день города.
Напомним, музыкант должен был спеть перед волгоградцами у подножия Мамаева кургана 12 июня – в День России. Однако праздничные мероприятия были отменены из-за объявления траура – 11 июня в Волге затонул катамаран, погибли 11 человек. Представители музыканта предлагали провести концерт 22 июня, но из-за проведения ЧМ в Волгограде и усиленных мер безопасности это сделать не удалось.
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