Экономика

На подъеме: В Волгоградской области установили 153 новых лифта по программе капремонта

Экономика 27.08.2018 12:51
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27.08.2018 12:51


На сегодняшний день в многоэтажных домах Волгограда и области завершены работы по монтажу 153 лифтов – они пришли на замену старых, аварийных, выработавших свой срок эксплуатации подъемников. Как сообщили ИА «Высота 102» в Фонде капремонта Волгоградской области, монтаж и установка еще 30 лифтов находится на завершающей стадии. 
Сотрудники Фонда капитального ремонта проводят обследования уже смонтированного оборудования, проверяют исполнительную документацию по каждому объекту. Разрешение на эксплуатацию подъемников выдает Ростехнадзор после проведения соответствующих экспертиз.
Напомним, в 2018 году в Волгограде и области регоператор запланировал заменить 465 единиц лифтового оборудования в 121 многоквартирном доме. В это число вошли и те лифты, работы по монтажу которых не были завершены в 2017 году по вине недобросовестного подрядчика. В этом году аукционы на замену лифтов в регионе выиграли три компании – «Мосрегионлифт», «Импортлифт» и «Волгоградская лифтовая компания».  Подрядчики должны в срок до 1 декабря завершить все работы по монтажу лифтов. 
«На сегодняшний день поставка нового лифтового оборудования в Волгоградскую область завершена, недостатка в материалах у подрядных организаций нет», — отмечают в фонде капремонта.
Волгоградская область стала первым субъектом в РФ, где замена лифтов производится по программе капремонта. Такое пожелание, в частности, высказывали многие жители региона. Как уже сообщала  «Высота 102», это позволило передвинуть дома, в которых есть аварийные лифты, на более ранний срок в программе. В целом по области в рамках программы капитального ремонта в ближайшие годы будут заменены свыше 3000 лифтов.

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