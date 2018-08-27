ВТБ предлагает оплатить питание школьников онлайн

Экономика 27.08.2018 12:36 Реклама
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27.08.2018 12:36
В преддверии 1 сентября ВТБ подключил к своим дистанционным каналам обслуживания всех поставщиков школьного питания в Москве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь родители учеников смогут оплачивать их питание в столовой, пополняя лицевой счет ребенка через ВТБ-Онлайн или в любом банкомате банка без комиссии.
Для пополнения лицевого счета ученика необходимо зайти в раздел «Оплата услуг – обучение» в ВТБ-Онлайн или в меню банкомата и выбрать операцию «Школьное питание г. Москва». Затем ввести номер лицевого счета ребенка и указать сумму платежа. Одна операция подходит для всех школ и комбинатов питания. Комиссия за услугу не взимается.
В сети банкоматов для оплаты школьного питания можно использовать не только счета и карты ВТБ, но и карты любых других банков или наличные (используя функцию приема наличных). На сегодняшний день парк банкоматной сети ВТБ составляет 15 тысяч устройств.
Число активных пользователей ВТБ-Онлайн за год выросло в 1,5 раза и достигло 5,4 млн человек. В настоящее время клиенты могут оплачивать через мобильный и интернет-банк услуги более 12 тыс. организаций, при этом оборот платежей достигает 5 млрд рублей в месяц.
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