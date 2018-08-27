Экономика

Volkswagen Touareg: тест-драйв новинки

Экономика 27.08.2018 10:47 Реклама
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27.08.2018 10:47

НОВЫЙ  Volkswagen Touareg  доступен в Волгограде.  Компания «Волга-Раст» — официальный дилер Volkswagen провела тест-драйв новинки по нашим дорогам и посмотрела, какие технические новшества немецкие инженеры и дизайнеры внедрили в этот автомобиль. Для испытаний был взят Volkswagen Touareg в максимальной комплектации — R-Line. 
 
При первом знакомстве сразу видно — это респектабельное авто премиум-класса. Это ощущение вызывают импозантная внешность и оригинальный интерьер. 
Благодаря сложному рельефу, передняя часть НОВОГО Touareg выглядит очень выразительной. А салон с демонстративно повернутой к водителю центральной консолью не похож ни на один другой автомобиль концерна.
Объединение обеих фар — не только интересный дизайнерский прием, но оно имеет функциональное назначение. Так яркость и форму светового потока можно менять. Лучи головной LED1 -оптики могут вспышками указать на появившихся на дороге пешеходов, подстроиться под мокрый асфальт и сделать так, чтобы знаки подсвечивались, а не отражались в глаза водителю.
В России доступно три комплектации Touareg третьего поколения:
• Respect2— базовая версия автомобиля с светодиодными фарами ближнего и дальнего света, дневными ходовыми огнями, системой автоматического управления светом Light Assist3, кожаным мультирулем с обогревом и т. д.;
• Status4  — в салоне есть подогрев передних и внешних задних сидений, доводчик багажника, лобовое стекло с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией;
• R-Line5  — топовая комплектация с множеством современных технологических решений — это автоматические управление светом, электрохромные боковые зеркала с электроприводом, обогревом, с памятью настройки, могут складываться.

Инновационный интерьер впечатляет
В  НОВОМ Touareg третьего поколения нет традиционных для Volkswagen блоков переключателей. Практически всеми функциями автомобиля можно руководить с сенсорного экрана. Скорость и точность откликов дисплея высокие. Возможно управление жестами.

 

Водителю  НОВОГО Touareg удобно организовать всю информацию с дисплея под свои запросы и привычки. Например, карту, помимо центрального дисплея, где она будет во всех подробностях, можно вывести и на левый экран, потеснив приборы. Маршрутные подсказки отображаются на лобовом стекле.
Автомобиль оснащен внушительным количеством электронных помощников водителя, такими как:
• система ночного видения Night vision6;
• система превентивной защиты водителя и пассажиров;
• адаптивный круиз-контроль с функцией регулирования скорости;
• парковочный автопилот Park Assist7;
• ассистент проезда перекрестков Intersection Assist8.
В  НОВОМ Volkswagen Touareg внимание к мелочам очаровывает — работу моторчиков вентиляции сидений и пневмомассажа спинки не слышно, остановка стеклоподъемников  в крайних положениях мягкая, у лобового стекла большой сектор очистки и т.д.
Во время тест-драйва поначалу удивляла тишина в салоне. Дизель отлично заглушён и виброизолирован, и даже широкие покрышки не беспокоят. В качестве опции доступны звукоизолирующие окна передних и задних дверей.

Безопасность: есть нововведения
Ядром всех нововведений в области безопасного поведения автомобиля является система Roadwork Line Assist9. Она позволяет машине самостоятельно рулить в пробке. В транспортном потоке максимальной скоростью в 60 км/ч внедорожник придерживается полосы, автономно ускоряется и оттормаживается вплоть до полной остановки.
В ночное время суток инфракрасная камера  распознает людей и животных, появляющихся на пути движения машины. Полученную картинку компьютер обрабатывает и предоставляет на анализ водителю.
Система защиты пассажиров в случае обнаружения необратимой опасности примет меры — будут натянуты ремни, закроются окна и крыша, включится аварийка, заблокируются двери.

Технические характеристики: налицо основательная работа инженеров
Впервые для НОВОГО Volkswagen Touareg под капотом разместился  четырехцилиндровый бензиновый 2-литровый двигатель мощностью TSI на 249 л.с. Помимо этого, доступны модели с 3-литровым дизелем мощностью в 249 и 340 л.с.


 

Инженеры концерна Volkswagen провели основательную работу с технической стороной автомобиля. В первую очередь обращают на себя усовершенствования, связанные с шасси:
• электромеханические адаптивные стабилизаторы поперечной устойчивости;
• управление задними колесами;
• новейшие элементы пневматической подвески;
• продвинутые настройки дорожной электроники.
НОВЫЙ Touareg демонстрирует хорошую маневренность на малых скоростях и отличную устойчивость — на высоких.
В топовой комплектации автомобиль оснащен пневмоподвеской, которая в зависимости от выбранного режима меняет дорожный просвет. Новую машину она делает мягкой и комфортной даже в спортрежиме и с максимально возможным диаметром дисков — 21 дюйм. Углы въезда и съезда на пневмоподвеске вырастают до 31º. Но и в базовой комплектации модель показывает хорошую проходимость – за рулем НОВОГО Touareg  можно смело штурмовать брод глубиной 490 мм.

Управляемость — отличная
Тест-драйв проводился на автомобиле с дизельным мотором — тяговые возможности у двигателя велики, динамика «в пол» отличная. Хотя при переключении в спортрежим нужно быть осторожным с педалью газа — реакция острая. Благодаря подруливанию задних колес на угол до пяти градусов, радиус разворота при парковке уменьшен. 
На асфальте автомобиль ведет себя отлично, в повороты входит уверенно с хорошим запасом по сцеплению, без заносов. Съезжая с асфальта на грунтовку, скорость не сбавляли — в салоне Touareg тряски практически не было. 
Пакет Off-Road10 (буксирные проушины, защиты агрегатов, увеличенный топливный бак) теперь включает в себя четыре внедорожных режима для разных покрытий вместо одного «снежного» в базовом исполнении.


  
  1Респект
  2Лайт ассист
  3Статус
  4Р-лайн
  5Найт вижн
  6Парк ассист
  7Интерсекшн ассист
  8лайн ассист
  9Роад лайн ассист
  10вне дорог

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